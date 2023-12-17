أول تعليق من سلمان الفرج بعد أزمته مع جيسوس

وأثار استبعاد الفرج من القائمة التساؤلات، فقد ألمح جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إلى أن استبعاد اللاعب جاء لأسباب انضباطية.

وعقب هذه التصريحات نشر الفرج صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "سناب شات" وهو يرتدي شارة القيادة مع قميص الهلال.

وكتب الفرج على هذه الصورة قائلا: "العشق الذي لن يتغير مهما حصل ومهما تغيرت أمور في حياتي.. هذا المهم".