أول تعليق من سلمان الفرج بعد أزمته مع جيسوس
ردّ سلمان الفرج نجم نادي الهلال، على قرار جورجي جيسوس، المدير الفني لفريقه باستبعاده من مواجهة الوحدة، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة الماضي في الدوري السعودي.
وأثار استبعاد الفرج من القائمة التساؤلات، فقد ألمح جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إلى أن استبعاد اللاعب جاء لأسباب انضباطية.
وعقب هذه التصريحات نشر الفرج صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "سناب شات" وهو يرتدي شارة القيادة مع قميص الهلال.
وكتب الفرج على هذه الصورة قائلا: "العشق الذي لن يتغير مهما حصل ومهما تغيرت أمور في حياتي.. هذا المهم".
يذكر أن جيسوس قال: "سلمان الفرج قام بتصرف لم يعجبني إطلاقا لا أود الإفصاح عنه، لذلك قررت استبعاده من المباراة كقرار انضباطي".
وأضاف: "سلمان لاعب مميز وكبير ولكن الهلال هو الأهم، في النادي سنحل المواضيع الانضباطية".
وتمكن الهلال من تمديد سلسلة انتصاراته بفوزه 2-صفر على ضيفه الوحدة، وذلك في جميع المسابقات إلى 18 فوزا متتاليا، حسبما أكد النادي السعودي عبر حسابه على منصة "إكس"، وهو الفوز العاشر في الدوري.
ولم يخسر الفريق في آخر 26 مباراة له على التوالي.
ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف الذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.