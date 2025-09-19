أولهم راشفورد .. 5 نجوم تألقوا بعد الخروج من جحيم مانشستر يونايتد

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

دفع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في السنوات الأخيرة، مبالغ طائلة لشراء لاعبين جدد، كما صعد من أكاديمية النادي عدة لاعبين لكن أغلبهم فشلوا ولم يقدموا ما كان متوقعاً منهم.

وبسبب الإدارة الفاشلة، وتعاقب المدربين، والتغييرات الخططية، فشل لاعبون بقميص الفريق الإنجليزي، وخرجوا من جحيم مانشستر يونايتد ليجدوا الجنة في مكان آخر، وهو ما نرصده في السطور التالية:

الإنجليزي ماركوس راشفورد

تألق المهاجم الإنجليزي برفقة برشلونة أمام نيوكاسل في إنجلترا، وسجل هدفين قاد بهما برشلونة للفوز 2-1 في بداية المشوار بدوري أبطال أوروبا.

ماركوس راشفورد البالغ 27 عاماً تخرج من أكاديمية مانشستر يونايتد، وتألق منذ صعوده للفريق الأول في 2016، وسجل 138 هدفاً في 426 مباراة.

في الموسم الماضي دخل راشفورد في خلاف مع المدرب البرتغالي روبن أموريم لتتم إعارته لأستون فيلا ثم لبرشلونة هذا الموسم واستعاد تألقه.

أخبار ذات علاقة رد فعل لامين يامال بعد هدف راشفورد الخرافي في مرمى نيوكاسل (صورة)

الإسكتلندي ستيف ماكتوميناي

صعد لاعب الوسط الاسكتلندي ستيف ماكتوميناي للفريق الأول لمانشستر يونايتد، العام 2017، من قطاع الناشئين.

وكان ماكتوميناي لاعباً مميزاً في خط الوسط لكنه غادر، في صيف 2024، نحو نابولي الإيطالي ليحقق لقب الدوري الإيطالي، ويتم اختياره أفضل لاعب في الدوري وضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

الدنماركي راسموس هويلوند

دفع مانشستر يونايتد مبلغ 74 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند البالغ 22 عاماً قادماً من أتلانتا الإيطالي.

وبعد موسمين سجل خلالهما 26 هدفاً في 95 مباراة، خرج من الجحيم نحو نابولي، وبدأ الموسم بقوة برفقة حامل لقب الدوري الإيطالي.

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يرد "الصفعة" لهويلاند (فيديو)

السويدي أنتوني إيلانغا

تكون المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا في مانشستر يونايتد، ولعب للفريق الأول ما بين 2021 و2023، وكان يعتبر من النجوم الواعدة.

وسجل إيلانغا 4 أهداف في 55 مباراة، ولم تمنح له الفرصة ، ليرحل نحو نوتنغهام فوريست مقابل 15 مليون جنيه إسترليني حيث تألق بشكل جيد، وأصبح لاعباً دولياً في منتخب السويد.

وبعد موسمين باعه نوتنغهام لنيوكاسل مقابل 55 مليون جنيه إسترليني صيف 2025.

أخبار ذات علاقة 5 مدربين ينتظرون إقالة روبن أموريم من مانشستر يونايتد

البرازيلي أنتوني

كان الجناح البرازيلي أنتوني أحد نجوم فريق أياكس الهولندي، ودفع مانشستر يونايتد 95 مليون يورو للتعاقد معه صيف 2022 ، لكنه فشل في التألق، وسجل 12 هدفاً في 96 مباراة.

واضطُر مانشستر يونايتد لإعارته إلى ريال بيتيس الإسباني، في يناير 2025، بعد عدم الاعتماد عليه من طرف المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وتمكن أنتوني من التألق في الدوري الإسباني في نصف موسم سجل 9 أهداف، و6 تمريرات حاسمة في 26 مباراة، ورفض العودة للفريق الإنجليزي لينتقل صيف 2025 نهائياً إلى ريال بيتيس.