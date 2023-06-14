تقارير: استبعاد مسلي آل معمر من انتخابات نادي النصر السعودي بسبب "اللغة الإنجليزية"

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر داخل اللجنة بأنه تم رفض قائمة مسلي آل معمر؛ لمخالفتها الفقرة الأولى من المادة 13 في اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية.

ونصت الفقرة الأولى من المادة 13 في اللائحة المعنية بشروط الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس في فقرتها (ل) على ضرورة أن يتوافر عدد من الشروط في المرشح؛ ومن ضمنها إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأكدت الصحيفة أنه في حال عدم رفض اللجنة الانتخابية القائمة الخاصة بمسلي آل معمر، فإن إحدى القائمتين أو كليهما ستتقدم بطعن في القائمة جراء افتقاد عضو أو أكثر لتوفر هذا الشرط خلال فترة الطعون المقرر لها في 16 يونيو الجاري.