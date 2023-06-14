مسلي آل معمر ورونالدو
مسلي آل معمر ورونالدو

تقارير: استبعاد مسلي آل معمر من انتخابات نادي النصر السعودي بسبب "اللغة الإنجليزية"

تفاصيل مثيرة في انتخابات النصر
إرم نيوز
إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن اللجنة الانتخابية في وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية رفضت قائمة المرشح مسلي آل معمر؛ "لعدم إلمامه باللغة الإنجليزية".

يجب أن يتوافر عدد من الشروط في المرشح؛ ومن ضمنها إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر داخل اللجنة بأنه تم رفض قائمة مسلي آل معمر؛ لمخالفتها الفقرة الأولى من المادة 13 في اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية.

ونصت الفقرة الأولى من المادة 13 في اللائحة المعنية بشروط الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس في فقرتها (ل) على ضرورة أن يتوافر عدد من الشروط في المرشح؛ ومن ضمنها إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأكدت الصحيفة أنه في حال عدم رفض اللجنة الانتخابية القائمة الخاصة بمسلي آل معمر، فإن إحدى القائمتين أو كليهما ستتقدم بطعن في القائمة جراء افتقاد عضو أو أكثر لتوفر هذا الشرط خلال فترة الطعون المقرر لها في 16 يونيو الجاري.

مسلي آل معمر ورونالدو
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ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم 22 يونيو الجاري.

ولم ينجح النصر في التتويج بأي بطولة في الموسم المنقضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني، خلف الاتحاد الفائز باللقب، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي.

وتولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر، في أبريل 2021، وخلال العامين الماضيين واجه انتقادات من جماهير "العالمي"؛ بسبب غياب البطولات عن الفريق، في الوقت الذي احتكر فيه الغريم التقليدي "الهلال" البطولات، فضلا عن عودة الاتحاد من بعيد للتتويج بالدوري والسوبر السعودي.

النصر السعودي
نادي النصر السعودي
أخبار نادي النصر السعودي

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