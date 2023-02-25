لماذا فشل النصر في التعاقد مع البرازيلي مارسيلو؟
تحدث الصحفي البرازيلي برونو أندرادي عن أسباب فشل إدارة النصر في التعاقد مع البرازيلي مارسيلو بعد إنهاء عقده مؤخرا مع أولمبياكوس اليوناني.
وأعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تعاقده رسميا مع النجم مارسيلو، في صفقة انتقال حر، حتى ديسمبر 2024، مع خيار التمديد لعام إضافي.
وقال برونو أندرادي بحسابه في موقع "تويتر" إن نادي النصر لم يستطع تسريع المفاوضات مع مارسيلو، حيث أجرى النادي مع اللاعب محادثات فقط، ولم يتمكن من المضي قدما لاتخاذ خطوة أخرى للتوقيع معه في يونيو المقبل.
وأضاف أن النصر كان عليه أن يتخلص من أحد أجانب الفريق الـ8 لقيد مارسيلو بدلا منه، لذلك كانت مفاوضات فلومينينسي الأقوى والأسرع.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن النصر بدأ محادثاته الأولى مع مارسيلو وأن اللاعب البرازيلي رحب باللعب في السعودية، للعودة للعب إلى جانب صديقه كريستيانو رونالدو الذي تألق معه في ريال مدريد.
وانتهى عقد مارسيلو صاحب الـ34 مع ريال مدريد الصيف الماضي لينضم إلى أوليمبياكوس، في سبتمبر الماضي.
وسبق أن انتقل مارسيلو من فلومينينسي إلى ريال مدريد في 2007 وظل مع النادي الملكي حتى 2022.
وكان اللاعب البرازيلي الذي يلعب في مركز الظهير قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي فلومينينسي الذي لعب له منذ 2002 حتى 2006.
وحصل مارسيلو مع ريال مدريد على الدوري الإسباني 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 5 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات.
ويستعد النصر لمواجهة نادى ضمك، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر "مؤقتا".