لماذا فشل النصر في التعاقد مع البرازيلي مارسيلو؟

وأضاف أن النصر كان عليه أن يتخلص من أحد أجانب الفريق الـ8 لقيد مارسيلو بدلا منه، لذلك كانت مفاوضات فلومينينسي الأقوى والأسرع.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن النصر بدأ محادثاته الأولى مع مارسيلو وأن اللاعب البرازيلي رحب باللعب في السعودية، للعودة للعب إلى جانب صديقه كريستيانو رونالدو الذي تألق معه في ريال مدريد.

وانتهى عقد مارسيلو صاحب الـ34 مع ريال مدريد الصيف الماضي لينضم إلى أوليمبياكوس، في سبتمبر الماضي.

وسبق أن انتقل مارسيلو من فلومينينسي إلى ريال مدريد في 2007 وظل مع النادي الملكي حتى 2022.