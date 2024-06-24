بسبب رونالدو.. إجراءات أمنية إضافية أثناء مباراة البرتغال وجورجيا
تتجه كل الأنظار إلى النجم كريستيانو رونالدو في مباراة جورجيا ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أثار اقتحام الملعب في لقاء البرتغال الأخير مخاوف أمنية، وأجبر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية اللاعبين.
وشهد فوز البرتغال على تركيا بنتيجة 3-صفر اقتحام ما لا يقل عن ستة مشجعين للملعب؛ لالتقاط الصور مع رونالدو أثناء وبعد المباراة في دورتموند، يوم السبت الماضي.
وضمنت النتيجة تأهل البرتغال إلى دور 16 بصفتها متصدرة المجموعة السادسة، بينما تحتاج جورجيا إلى الفوز لتبلغ مراحل خروج المغلوب.
وقال الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان: "السلامة والأمن في الاستاد وعلى أرض الملعب وفي منشآت الفريق هي الأولوية القصوى للاتحادين الأوروبي والألماني لكرة القدم وبطولة أوروبا 2024".
وأضاف: "ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تطبيق إجراءات سلامة إضافية في الملاعب لتلبية متطلبات البطولة بشكل أكبر، ولمنع مثل هذه الحوادث".
وتابع: "ولأسباب أمنية، لا يمكننا التعليق أكثر على تدابير محددة.. أي اقتحام للملعب يشكل انتهاكا لقواعد الملعب وسيؤدي إلى الطرد منه والمنع (لمن انتهك) من حضور جميع مباريات البطولة، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان رونالدو سيلعب يوم الأربعاء، إذ اقترح مارتينيز أنه سيجري تغييرات في تشكيلة فريقه.
ومع ذلك، فإن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات لا يحرص أبدا على أخذ فترات راحة، خاصة في البطولات الكبرى؛ لأنه مهووس بتحطيم وتوسيع أرقامه القياسية التي تشمل أكبر عدد من الأهداف والمشاركات والتمريرات الحاسمة لبلاده.
وبعمر 39 عاما، سيصبح رونالدو أكبر لاعب يسجل في بطولة أوروبية، إذا سجل في بطولة أوروبا 2024.
ويحتل الفريق التركي المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما تتذيل جمهورية التشيك وجورجيا بنقطة واحدة.
ويتعين على منتخب جورجيا بقيادة ويلي سانيول أن يتسلق جبلا أمام البرتغال بعد الهزيمة المؤلمة أمام تركيا والتعادل مع جمهورية التشيك.
وتشكل نقطة واحدة حصيلة ضعيفة لمنتخب جورجيا المقاتل الذي سدد في القائم في وقت متأخر أمام تركيا، وأهدر فرصة جيدة للفوز على التشيك في المحاولة الأخيرة في المباراة.
ولا يزال بإمكان الفريق احتلال المركز الثاني والتأهل إذا فاز على البرتغال وتغلبت التشيك على تركيا، لكن ستتم الإطاحة به إذا خسر أو تعادل وتجنبت التشيك الهزيمة.