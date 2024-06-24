بسبب رونالدو.. إجراءات أمنية إضافية أثناء مباراة البرتغال وجورجيا

وشهد فوز البرتغال على تركيا بنتيجة 3-صفر اقتحام ما لا يقل عن ستة مشجعين للملعب؛ لالتقاط الصور مع رونالدو أثناء وبعد المباراة في دورتموند، يوم السبت الماضي.

وضمنت النتيجة تأهل البرتغال إلى دور 16 بصفتها متصدرة المجموعة السادسة، بينما تحتاج جورجيا إلى الفوز لتبلغ مراحل خروج المغلوب.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان: "السلامة والأمن في الاستاد وعلى أرض الملعب وفي منشآت الفريق هي الأولوية القصوى للاتحادين الأوروبي والألماني لكرة القدم وبطولة أوروبا 2024".

وأضاف: "ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تطبيق إجراءات سلامة إضافية في الملاعب لتلبية متطلبات البطولة بشكل أكبر، ولمنع مثل هذه الحوادث".

وتابع: "ولأسباب أمنية، لا يمكننا التعليق أكثر على تدابير محددة.. أي اقتحام للملعب يشكل انتهاكا لقواعد الملعب وسيؤدي إلى الطرد منه والمنع (لمن انتهك) من حضور جميع مباريات البطولة، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".