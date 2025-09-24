تهدد ميسي.. من هي لاعبة برشلونة التي حطمت رقم كريستيانو رونالدو؟

كتب – نور الدين ميفراني

توجت الإسبانية أيتانا بونماتي، لاعبة وسط برشلونة للسيدات، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" خلال الحفل الذي نظم في العاصمة الفرنسية، باريس، يوم الاثنين الماضي.

وحققت لاعبة برشلونة الجائزة للمرة الثالثة في تاريخها والثالثة على التوالي، وجاء على حساب مواطنتها وزميلتها السابقة مهاجمة آرسنال الإنجليزي ماريونا كالدينتي.

وبتحقيقها للجائزة للمرة الثالثة على التوالي تكون إيتانا بونماتي تجاوزت إنجاز الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي، الذي حقق الجائزة مرتين على التوالي مرتين 2013 و2014 و2016 و2017 من أصل 5 كرات ذهبية توج بها في مسيرته.

وعادلت النجمة الإسبانية إنجاز الفرنسي ميشيل بلاتيني، لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، الذي توج بالجائزة 3 مرات على التوالي 1983 و1984 و1985، وتهدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي للفوز بالجائزة 8 مرات، وحققها 4 مرات على التوالي 2009 و2010 و2011 و2012.

الإسبانية أيتانا بونماتي، تبلغ من العمر 27 عامًا، وبدأت مسيرتها في برشلونة في 2012، حين كان عمرها 14 عامًا، قبل أن تلعب للفريق الثاني بداية من 2014 وعمرها 16 عامًا.

وصعدت لاعبة الوسط للفريق الأول لبرشلونة في 2016 وعمرها 18 عامًا، وشاركت برفقته في 318 مباراة سجلت خلالها 114 هدفًا.

وحققت أيتانا بونماتي برفقة برشلونة 24 لقبًا، منها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و6 ألقاب للدوري الإسباني و6 لكأس ملكة إسبانيا و5 في كأس السوبر الإسباني.

كما مثلت المنتخب الإسباني في كل الفئات ولعبت للمنتخب الأول منذ 2017 وشاركت في 81 مباراة سجلت خلالها 30 هدفًا، وتوجت برفقته بكأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية في 2024.

وحققت جائزة الكرة الذهبية أعوام 2023 و2024 و2025، وجائزة أفضل لاعبة حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 2024 وأفضل لاعبة في أوروبا 2023.