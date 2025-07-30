ضحك هستيري.. رد فعل إمام عاشور بعد أنباء عودته إلى الزمالك

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كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، عن تفاصيل رد فعل اللاعب بعد تداول أنباء عن عودته المحتملة إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وكانت تقارير إعلامية قد زعمت عن تواصل إدارة الزمالك مع عاشور، وحثّه على عدم تجديد تعاقده مع الأهلي تمهيدًا لعودته إلى النادي الذي انطلق منه.
وكان عاشور قد غادر الزمالك، سابقًا، في صفقة احتراف قصيرة الأجل، قبل أن يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الفريق.
أكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الأخبار المتداولة حول مفاوضات الزمالك مع عاشور "غير صحيحة تمامًا"، مشيرًا إلى أن اللاعب تعجب من تلك الأنباء، ووصفها بأنها "غير واقعية".
وأضاف المصدر أن عاشور انفجر في "ضحك هستيري" عندما سمع بتلك التقارير، مؤكدًا أن اللاعب لم يُجرِ أي اتصالات مع إدارة الزمالك.
وشدّد المصدر على أن إمام عاشور ملتزم تمامًا بمسيرته مع النادي الأهلي في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن عاشور لا يفكر في الرحيل عن الأهلي إلا في حالة واحدة فقط، وهي تلقيه عرضًا للاحتراف الخارجي، مستبعدًا تمامًا عودته إلى الزمالك.