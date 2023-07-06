تطورات صفقة مبابي بعد تصريحات ناصر الخليفي
كشف برنامج الشيرينغيتو الإسباني أحدث تطورات صفقة انتقال كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد تصريحات ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان حول اللاعب.
وقال ناصر الخليفي، أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي للويس إنريكي مدرب الفريق الجديد، إن النادي يرغب في بقاء كيليان مبابي لكن مع توقيع عقد جديد لأن النادي لا يرغب في رحيله بالمجان.
وحسب الخليفي لا يمكن لأفضل لاعب في العالم أن يرحل بالمجان.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم القادم، مع وجود بند لتفعيل العقد لموسم آخر، وهو ما رفضه اللاعب بشكل رسمي، ما يعني رحيله مجانا الصيف القادم في حال استمراره هذا الموسم مع النادي الفرنسي.
وقال برنامج الشيرينغيتو عبر مقدمه جوزيف بيدريرول إن ريال مدريد ومبابي هادئان في ما يخص مستقبله، بينما باريس سان جيرمان متوتر.
وتابع: "سيقدم ريال مدريد عرضا بـ200 مليون يورو لشراء مبابي، لكن الحديث سيكون من خلال فايزة العماري والدة كيليان التي ستبلغ باريس سان جيرمان أن نجلها لا يرغب في تجديد عقده".
من جهتها، قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن تصريحات ناصر الخيفي أمس الأربعاء هدفها تسريع عملية بيع مبابي بعدما أعلن اللاعب أنه لا يرغب في استمرار عقده لما بعد 2024.
ويرغب مبابي في الاستمرار مع باريس سان جيرمان الموسم القادم حتى يتمكن من الحصول على مكافأة الولاء، وهي 80 مليون يورو مقسمة بين يوليو الجاري وسبتمبر القادم.
ومن المقرر أن يدفع باريس سان جيرمان الجزء الأول من المكافأة نهاية يوليو الجاري بما يوازي 40 مليون يورو.
وحسب التقارير، يرغب مبابي في الحصول على مكافأة انتقال من ريال مدريد بعد انتقاله للنادي في صفقة انتقال حر، كما يخطط حاليا، بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه.