تطورات صفقة مبابي بعد تصريحات ناصر الخليفي

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم القادم، مع وجود بند لتفعيل العقد لموسم آخر، وهو ما رفضه اللاعب بشكل رسمي، ما يعني رحيله مجانا الصيف القادم في حال استمراره هذا الموسم مع النادي الفرنسي.

وقال برنامج الشيرينغيتو عبر مقدمه جوزيف بيدريرول إن ريال مدريد ومبابي هادئان في ما يخص مستقبله، بينما باريس سان جيرمان متوتر.

وتابع: "سيقدم ريال مدريد عرضا بـ200 مليون يورو لشراء مبابي، لكن الحديث سيكون من خلال فايزة العماري والدة كيليان التي ستبلغ باريس سان جيرمان أن نجلها لا يرغب في تجديد عقده".

من جهتها، قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن تصريحات ناصر الخيفي أمس الأربعاء هدفها تسريع عملية بيع مبابي بعدما أعلن اللاعب أنه لا يرغب في استمرار عقده لما بعد 2024.