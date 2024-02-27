المرحلة الأخيرة.. برشلونة يستقر على مدرب من هؤلاء الأربعة

كشفت صحيفة "سبورت" عن أسماء 4 مرشحين نهائيين لتدريب برشلونة، خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله عن قيادة الفريق بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "ديكو المدير الرياضي سيتحدث مع المرشحين الأربعة وبعدها سيتخذ خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قراره النهائي".

وكشفت الصحيفة عن أسماء المدربين، وهم الرباعي: هانز فليك، وروبيرتو دي زيربي، يوليان ناغلسمان، وتوماس توخيل.

وأوضحت: "لكل منهم إيجابياته وسلبياته، ولكن القرار النهائي لا ينبغي أن يستغرق أكثر من شهر وسيتخذ ديكو بالتعاون مع رئيس برشلونة، القرار النهائي".