المرحلة الأخيرة.. برشلونة يستقر على مدرب من هؤلاء الأربعة
كشفت صحيفة "سبورت" عن أسماء 4 مرشحين نهائيين لتدريب برشلونة، خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله عن قيادة الفريق بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "ديكو المدير الرياضي سيتحدث مع المرشحين الأربعة وبعدها سيتخذ خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قراره النهائي".
وكشفت الصحيفة عن أسماء المدربين، وهم الرباعي: هانز فليك، وروبيرتو دي زيربي، يوليان ناغلسمان، وتوماس توخيل.
وأوضحت: "لكل منهم إيجابياته وسلبياته، ولكن القرار النهائي لا ينبغي أن يستغرق أكثر من شهر وسيتخذ ديكو بالتعاون مع رئيس برشلونة، القرار النهائي".
وتابع التقرير: "تم إجراء عملية اختيار المدرب الجديد بهدوء، ولكن كان هناك عمل ميداني كبير، وتم أيضًا رفض بعض الخيارات التي كانت أقرب إلى الأحلام من الواقع، مثل عودة بيب غوارديولا المستحيلة أو محاولة إقناع يورغن كلوب بالانتقال إلى برشلونة بعد تأكد رحيله عن ليفربول".
واستطردت "سبورت": "يحظى روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، باهتمام كبير، والتقارير التي تم تلقيها عنه إيجابية للغاية، وسيكون خيارًا ثوريًا ومثيرًا، لكن لديه شرط جزائي بقيمة 15 مليون يورو ولا يعتزم برايتون التفاوض بشأنه، كما أن برشلونة لا يرغب بدفع هذا المبلغ لأنه سيشكل مخاطرة كبيرة ويضع ضغطًا إضافيًا على المدرب، لذلك يجب على دي زيربي محاولة الخروج مجانًا".
وأوضح التقرير: "قام برشلونة أيضًا بالتفكير في (المدرسة الألمانية)، عن طريق ترشيح هانز فليك وهو دون فريق حاليًا، وتوماس توخيل (ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو) وجوليان ناغلزمان (سينفصل عن المنتخب الألماني بعد كأس السوبر)، والمعلومات التي يمتلكها برشلونة هي أن الثلاثة على استعداد كبير لقيادة مشروع البلوغرانا في ظل ظروف مناسبة".
واختتم التقرير: "المعلومات موجودة، الآن، على الطاولة، وسيقوم ديكو بخطوة ثانية للتحدث مع المدربين، خاصة أولئك الذين لديهم الأولوية، ومن ثم سيتخذ القرار النهائي الذي يجب أن يصل، في أواخر مارس، على أبعد تقدير لبدء التخطيط للموسم المقبل بالتعاون مع المدرب الجديد".
وكان برشلونة تفوق على خيتافي، يوم السبت، بنتيجة 4-0، ليرفع رصيده في الليغا إلى 57 نقطة بالمركز الثاني.