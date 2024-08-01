أثار إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، جدلا بحديثه عن علاقة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة توأمه حسام حسن، بالدوري المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وكانت الفترة السابقة شهدت علاقة متوترة بين صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر عقب تولي حسام حسن المسؤولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وهو ما دعا وزير الرياضة المصري للتدخل من أجل رأب الصدع بين الطرفين، وبالفعل شارك صلاح مع الفريق في مبارياته الأخيرة.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية عن علاقة الجهاز الفني بمحمد صلاح: "علاقتنا به مثل باقي اللاعبين والشيء الوحيد الذي ربطنا به هو طلبنا انضمامه سابقا للزمالك خلال تولينا مسؤولية قيادة الفريق الأبيض، ولم نتواصل معه حتى طوال تلك الفترة، وبعد تعاملنا معه وجدناه لاعبا ذكيا ومحترفا وعقليته مختلفة، ولكنه قريب جدا من اللاعبين، وشخصيته تعطي الكثير للمجموعة، ويساعدهم ويحتوي اللاعبين الجدد ويقود الترحيب بهم، لكي لا يشعروا بالرهبة أو الخوف وعقليته وفكره مختلفان تماما عن اللاعبين في مصر، ولم نتناقش في الأمور التي روج لها الإعلام".

وأضاف: "نتعامل مع صلاح كأحد أفراد الجهاز الفني، ونتناقش معه؛ لأنه لاعب ذكي ويفهم كثيرا ونتشارك الآراء".

منتخب مصر الأولمبي

وتطرق حسن للحديث عن منتخب مصر الأولمبي ومتابعة لاعبيه في أولمبياد باريس 2024، قائلا: "لدينا جهاز فني يقوم بعمل تقارير خاصة ويتم إرسالها لحسام حسن ونعمل بنظام محدد ونتابع جميع المباريات، حتى إذا كانت بالتوقيت نفسه".

وتابع: "هناك لاعبون سيظهرون بكل تأكيد بالنظر إلى المنتخب الأولمبي الذي أبارك له على الفوز، والأجواء في المنتخب الأولمبي تسهل من ظهورهم بشكل جيد بعيدا عن الدوري المصري، ومن الوارد تواجد بعض منهم في المنتخب الأول خلال المعسكر المقبل".

وأشار: "اتصلت بمحمد بركات وطلبت منه إخبار لاعبي المنتخب الأولمبي بإننا نتابعهم لأننا سندخل في معسمر يوم 25 أغسطس المقبل استعدادا لمباراتي تصفيات كأس العالم".

وأردف: "سنبدأ المعسكر يوم 25 أغسطس لأن اللاعبين سيكونون قد حصلوا على فترة راحة من الدوري ولذلك نريد أن ندخلهم في الأجواء مجددا".

ويلعب منتخب مصر خلال شهر سبتمبر ضد الرأس الأخضر وبوتسوانا في افتتاحية مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لكأس أمم أفريقيا 2025.