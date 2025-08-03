تطور مثير في مفاوضات الهلال وداروين نونيز

كشفت تقارير إخبارية عن تطورات إيجابية بشأن مفاوضات نادي الهلال السعودي مع داروين نونيز، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعرض نونيز للعديد من الانتقادات بسبب عدم تقديمه الأداء المنشود منه، إلى جانب إهداره العديد من الفرص السهلة.

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وارتبط نونيز بخطوة الرحيل عن صفوف ليفربول، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة مع تدعيم الفريق بصفقات جديدة.

وظهرت تقارير صحفية، تفيد بأن الهلال السعودي دخل في مفاوضات مع ليفربول لبحث إمكانية الحصول على خدمات اللاعب الأوروغواياني هذا الصيف.

وسبق أن حاول نابولي ضم نونيز هذا الصيف، ودخل في مفاوضات مع ليفربول لبحث تلك الصفقة، ولكن هذه الصفقة لم تتم في النهاية ليتحول النادي الإيطالي ناحية لورينزو لوكا من أودينيزي.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي غرايم بيلي، فإن "ليفربول يكن احترامًا كبيرًا لداروين نونيز، ويعتبرونه موهبة مميزة، لكن الأمور لم تسر كما كان مأمولًا بالنسبة له، وهو يدرك ذلك أيضًا".

وأضاف: "نونيز يعلم أن فرص انتقاله إلى نادٍ أوروبي باتت شبه معدومة، وهو ما دفعه للموافقة مبدئيًا على الانتقال إلى الدوري السعودي".

وأوضح: "معسكر اللاعب قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي على البنود الشخصية تمهيدًا لرحيل المهاجم عن النادي".

وأردف: "حتى هذه اللحظة، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن المفاوضات مستمرة وتشهد تقدمًا".

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وأصبحت فرص نونيز في البقاء مع ليفربول قليلة، مع ضم هوغو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادمًا من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيًا تحت قيادة الهولندي آرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى ملعب آنفيلد سجل 40 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.