بسبب اللعب مع ابنه.. فالفيردي يفجر مخاوف جماهير ريال مدريد (فيديو)

فجر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مخاوف جماهير فريقه قبل ساعات من لقاء أوساسونا.

ويفتتح ريال مدريد مشواره بالدوري الإسباني بمواجهة مرتقبة مساء الثلاثاء ضد أوساسونا.

ويعول جمهور ريال مدريد الكثير على فالفيردي في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وانتشر مقطع فيديو للاعب الأوروغوياني وهو يلعب مع نجله وكاد أن يتعرض للإصابة.

وفجر هذا الفيديو مخاوف جماهير ريال مدريد، خاصة أن غياب فالفيردي سيكون ضربة موجعة للفريق الإسباني قبل بداية حملة استعادة لقب الليغا.

وكان ريال مدريد قد خسر لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي لمصلحة منافسه التقليدي برشلونة.

وانضم فالفيردي إلى ريال مدريد قادماً من بينارول الأوروغوياني في صيف 2016.

وأسهم نجم خط وسط ريال مدريد بتسجيل 32 هدفا وصناعة 31 هدفاً في 323 مباراة.

ونجح فالفيردي في تحقيق عدة ألقاب طوال مسيرته، فقد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين بجانب فوزه بلقب الدوري الإسباني 3 مرات وكأس السوبر الأوروبي مرتين.