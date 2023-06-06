ماذا قال كريم بنزيما بعد انضمامه لنادي الاتحاد السعودي؟

وقال بنزيما في أول مقابلة له كلاعب في نادي الاتحاد والتي ستنشر على حسابات التواصل الاجتماعي للنادي: "أتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في الفريق، ومساعدتهم بنقل هذا النادي الرائع واللعبة في السعودية إلى مستويات جديدة".

وأضاف: " لقد كنت محظوظًا لتحقيق أشياء مذهلة في مسيرتي، وتحقيق كل ما بوسعي في إسبانيا وأوروبا.. وأشعر الآن أن الوقت قد حان لخوض تحديات ومشروع جديد".

وعن سبب تفضيله لنادي الاتحاد قال: "في كل مرة أزور فيها السعودية أشعر، دائمًا، بالدفء".

وتابع: "أنا متحمس لتجربة مسابقة جديدة في بلد مختلف، ونادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل، ومشجعين شغوفين بشكل لا يصدق، وطموحات كبيرة في كرة القدم، ليكون قوة في آسيا بعد الفوز بالدوري".

وأوضح: "إنه تحدٍ جديد بالنسبة لي، وحياة جديدة، ولا أطيق الانتظار لبدء التدريب".

واختتم: "سأفعل كل شيء للفوز بالألقاب، وللتسجيل، ولإظهار موهبتي، ولإرضاء الجماهير، والنادي، والرئيس، والجميع".