ماذا قال كريم بنزيما بعد انضمامه لنادي الاتحاد السعودي؟
قال النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، إنه يتطلع إلى قيادة فريقه الجديد إلى مستويات متقدمة في المملكة العربية السعودية وقارة آسيا.
وأعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع كريم بنزيما المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا، بعقد يمتد حتى 2026.
وقال بنزيما في أول مقابلة له كلاعب في نادي الاتحاد والتي ستنشر على حسابات التواصل الاجتماعي للنادي: "أتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في الفريق، ومساعدتهم بنقل هذا النادي الرائع واللعبة في السعودية إلى مستويات جديدة".
وأضاف: " لقد كنت محظوظًا لتحقيق أشياء مذهلة في مسيرتي، وتحقيق كل ما بوسعي في إسبانيا وأوروبا.. وأشعر الآن أن الوقت قد حان لخوض تحديات ومشروع جديد".
وعن سبب تفضيله لنادي الاتحاد قال: "في كل مرة أزور فيها السعودية أشعر، دائمًا، بالدفء".
وتابع: "أنا متحمس لتجربة مسابقة جديدة في بلد مختلف، ونادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل، ومشجعين شغوفين بشكل لا يصدق، وطموحات كبيرة في كرة القدم، ليكون قوة في آسيا بعد الفوز بالدوري".
وأوضح: "إنه تحدٍ جديد بالنسبة لي، وحياة جديدة، ولا أطيق الانتظار لبدء التدريب".
واختتم: "سأفعل كل شيء للفوز بالألقاب، وللتسجيل، ولإظهار موهبتي، ولإرضاء الجماهير، والنادي، والرئيس، والجميع".
يذكر أن كريم بنزيما ترك نادي ريال مدريد بالتراضي من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي بعقد لمدة عامين.
ولم يفصح النادي الجداوي عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام قدَّرت قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).
وانضم بنزيما إلى ريال، في 2009، قادمًا من أولمبيك ليون، وأحرز 354 هدفًا مع ريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وحصد بنزيما جائزة الكرة الذهبية للعام 2022.