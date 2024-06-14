ما حقيقة تعيين فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب تونس؟
أكدت مصادر مقربة من المنتخب التونسي أن اتحاد كرة القدم في تونس يدرس تعيين فوزي البنزرتي مدربا لنسور قرطاج خلفا لمنتصر الوحيشي الذي تولى المهمة بشكل مؤقت منذ مارس الماضي قبل أن يتخذ اتحاد الكرة قرارا بإقالته عقب التعادل المخيب مع ناميبيا (0 ـ0) لحساب تصفيات كأس العالم 2026.
ووفقا لما أكده مصدر قريب من الاتحاد التونسي لكرة القدم، لـ "إرم نيوز"، تجري مشاورات بين مسؤولي الاتحاد لتعيين فوزي البنزرتي (74 عاما) على رأس منتخب نسور قرطاج حتى يونيو 2026، وذلك في انتظار نهاية الموسم الجاري وإنهاء ارتباطه بالنادي الإفريقي الذي تعاقد معه منذ أقل من شهر.
وفي 12 مايو الماضي، أعلن النادي الإفريقي صاحب المركز الأخير لمرحلة التتويج بالدوري التونسي، تعيين فوزي البنزرتي مدرباً جديداً خلفا للمنذر الكبير.
وأوضح الإفريقي أن لاعبه السابق لطفي الرويسي سيتولّى مهمة المدرب المساعد للبنزرتي، من دون الكشف عن مدة عقد الجهاز الفني في وقت أشارت مصادر متطابقة إلى أن البنزرتي سيتولى الإشراف على الفريق الأحمر والأبيض حتى نهاية موسم 2023 ـ 2024.
وسبق للبنزرتي تدريب منتخب تونس في 3 مرات سابقة، الأولى في 1994 لمدة شهر واحد، والثانية في 2010 والثالثة في 2018، علماً أنه أكثر المدربين التونسيين تتويجاً بالألقاب.
وأكدت المصادر ذاتها، أن فوزي البنزرتي سينتظر نهاية مهامه الحالية مع النادي الإفريقي في أواخر يونيو 2024، للحسم في مستقبله التدريبي واتخاذ قرار الإشراف على نسور قرطاج أو مواصلة مهامه مع نادي باب الجديد.
وفي حال الإعلان رسميا عن بداية مهامه على رأس الجهاز الفني لمنتخب تونس، ينتظر أن يعين البنزرتي، المدرب السابق للنجم الساحلي عماد بن يونس مساعدا له فيما سيكون اسكندر القصري مديرا فنيا للاتحاد.
يشار إلى أن منتخب تونس يحتل المركز الأول للمجموعة الثامنة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط بعد أربع جولات، لكنه قدم منذ بداية العام 2024 مستوى هزيلا ونتائج مخيبة للآمال آخرها التعادل من دون أهداف أمام ناميبيا لحساب الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.