ميتروفيتش يقود الهلال لريمونتادا تاريخية أمام الاتحاد وخطف صدارة الدوري السعودي
قاد الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال السعودي فريقه لتحقيق ريمونتادا خيالية أمام الاتحاد، والفوز 4/3، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأحرز ميتروفيتش ثلاثة أهداف "هاتريك"، وقلب تأخر فريقه من 3/1، إلى تعادل 3/3، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز للهلال.
تفوق الاتحاد تماما في الشوط الأول وتقدم 3-1 عبر رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما العائد من إصابة بسيطة، فيما كان هدف ميتروفيتش المذهل الحسنة الوحيدة للهلال خلال الشوط.
لكن الهلال ظهر بوجه مختلف بعد الاستراحة، عقب نزول البديل ميشايل الذي صنع هدفا لميتروفيتش وتسبب في ركلة جزاء أدرك منها المهاجم الصربي التعادل وسط انهيار بدني للاتحاد.
وانتزع سالم الدوسري الفوز في الدقيقة 71 من متابعة لتمريرة بالرأس من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي عوض خطأ فادحا في الشوط الأول تسبب في هدف حمد الله.
واستمرت عقدة الاتحاد في القمة السعودية، إذ لم يحقق أي انتصار أمام الهلال منذ 2021، وخسر ست مرات في آخر سبع مواجهات بينهما.
وتوقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة من أربع مباريات، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر.