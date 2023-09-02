ميتروفيتش يقود الهلال لريمونتادا تاريخية أمام الاتحاد وخطف صدارة الدوري السعودي

تفوق الاتحاد تماما في الشوط الأول وتقدم 3-1 عبر رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما العائد من إصابة بسيطة، فيما كان هدف ميتروفيتش المذهل الحسنة الوحيدة للهلال خلال الشوط.

لكن الهلال ظهر بوجه مختلف بعد الاستراحة، عقب نزول البديل ميشايل الذي صنع هدفا لميتروفيتش وتسبب في ركلة جزاء أدرك منها المهاجم الصربي التعادل وسط انهيار بدني للاتحاد.

وانتزع سالم الدوسري الفوز في الدقيقة 71 من متابعة لتمريرة بالرأس من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي عوض خطأ فادحا في الشوط الأول تسبب في هدف حمد الله.