بالأرقام.. هل تفوق أشرف حكيمي على أفضل نسخة لروبرتو كارلوس؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حقق النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موسما خرافيا ساهم خلاله بشكل كبير في تتويج فريقه بخمسة ألقاب.

وقاد حكيمي فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي لأول مvm في تاريخه بجانب الدوري الفرنسي وكأس الأبطال وكأس فرنسا.

ولم يقتصر دور النجم المغربي على الدفاع فقط، بل تحول إلى ظهير هجومي عصري ساهم خلال مباريات كبيرة في حسم النتيجة؛ حيث هز الشباك في دور ربع النهائي ونصف النهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال الموسم الماضي، سجل أشرف حكيمي 12 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة، وساهم في الفوز بخمسة ألقاب مع باريس سان جيرمان، خلال أفضل موسم في مسيرته.

وبدأت المقارنة بين حكيمي والبرازيلي روبرتو كارلوس؛ ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني الأسبق وأحد أبرز من شغلوا هذا المركز عبر التاريخ.

وخلال أفضل موسم للظهير الأيسر البرازيلي في 2002-2003؛ سجل خلاله 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة وفاز بأربعة ألقاب؛ ما يجعل النجم المغربي يتفوق في الإحصائيات على نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق.

وإجمالاً؛ سجل روبرتو كارلوس 132 هدفاً وقدم 140 تمريرة حاسمة في 1077 مباراة رفقة الأندية والمنتخب البرازيلي.

وسجل أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي الحالي، 58 هدفاً وقدم 77 تمريرة حاسمة في 424 مباراة رفقة الأندية والمنتخب المغربي.