مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الأهلي يواجه ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.
يواجه الأهلي المصري منافسه ميدياما الغاني، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في أبرز مباريات اليوم.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الجزائري الثاني، في حين يمتلك ميدياما 4 نقاط يتذيل بها الترتيب.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
دوري أبطال أفريقيا:
ميدياما VS الأهلي، الساعة 19:00، على قناة beIN Sports HD 6.
الهلال VS بيترو أتلتيكو، الساعة 19:00، على قناة beIN Sports HD 5.
الدوري الألماني:
باير ليفركوزن VS ماينز، الساعة 22:30، على قناة beINSPORTS.