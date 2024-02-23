مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي المصري منافسه ميدياما الغاني، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في أبرز مباريات اليوم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الجزائري الثاني، في حين يمتلك ميدياما 4 نقاط يتذيل بها الترتيب.