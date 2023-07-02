إدوار ميندي: حماس الجماهير وطموح النادي وراء انتقالي للأهلي السعودي (فيديو)

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء التعاقد مع ميندي (31 عاما) قادما من تشيلسي لمدة ثلاث سنوات في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بنحو 16 مليون جنيه إسترليني (20.33 مليون دولار).

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.

وتعاقد الاتحاد بطل الدوري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز.