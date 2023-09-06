تقرير: قلق في ريال مدريد بسبب ما يحدث مع إندريك داخل الملعب وخارجه
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن وجود حالة من القلق لدى مسؤولي ريال مدريد بسبب ما يحدث مع البرازيلي إندريك، مهاجم بالميراس، والذي من المقرر أن يصل إلى "سانتياغو برنابيو" في صيف 2024، بعدما تعاقد معه النادي الملكي بالفعل مقابل 35 مليون يورو مؤخرًا.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "حالة القلق جاءت بسبب ما يحدث مع اللاعب داخل الملعب وخارجه، إذ يتبقّى 10 أشهر حتى وصوله إلى ريال مدريد، في الـ21 من يوليو 2024".
وألقت الصحيفة الضوء على التدخل العنيف الذي حدث على إندريك في الكلاسيكو البرازيلي من قبل اللاعب "كورينثيانز"، وهو ما أطلق ناقوس الخطر في ريال مدريد، بحسب وصف "آس".
المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا، حصل على بضع دقائق خلال مباراة ديربي ساو باولو، التي جمعت بين كورينثيانز وبالميراس في الجولة الـ22 من الدوري البرازيلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وحدث تدخل عنيف من أحد مدافعي كورينثيانز على ساق المهاجم الشاب، الذي سقط متألمًا على الأرض، لكن لحسن الحظ لم يتعرَّض لإصابة.
أما عن خارج الملعب، فقالت الصحيفة إن "ما يثير قلق النادي هو قلة الدقائق التي يلعبها إندريك تحت قيادة المدرب البرتغالي فيريرا"، إذ شارك أساسيًّا أربع مرات فقط (في 22 مباراة)، وفي ست مباريات أخرى كان بديلاً، وفي الـ 12 الأخرى كان دائمًا يخرج من مقاعد البدلاء.
وأوضحت أن اللاعب من المحتمل أن يبدأ مع فريق الكاستيا في ريال مدريد بعد وصوله، حتى يتأقلم مثلما حدث مع فينيسيوس جونيور ورودريغو.