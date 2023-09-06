تقرير: قلق في ريال مدريد بسبب ما يحدث مع إندريك داخل الملعب وخارجه

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن وجود حالة من القلق لدى مسؤولي ريال مدريد بسبب ما يحدث مع البرازيلي إندريك، مهاجم بالميراس، والذي من المقرر أن يصل إلى "سانتياغو برنابيو" في صيف 2024، بعدما تعاقد معه النادي الملكي بالفعل مقابل 35 مليون يورو مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "حالة القلق جاءت بسبب ما يحدث مع اللاعب داخل الملعب وخارجه، إذ يتبقّى 10 أشهر حتى وصوله إلى ريال مدريد، في الـ21 من يوليو 2024".

وألقت الصحيفة الضوء على التدخل العنيف الذي حدث على إندريك في الكلاسيكو البرازيلي من قبل اللاعب "كورينثيانز"، وهو ما أطلق ناقوس الخطر في ريال مدريد، بحسب وصف "آس".