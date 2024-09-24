الأهلي المصري يستعين بصفقة وحيدة في السوبر الأفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، على الاستعانة بصفقة وحيدة في تشكيلته المتوقعة لمواجهة السوبر الأفريقي.

ويلعب الأهلي ضد منافسه التقليدي الزمالك في مواجهة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

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وقالت قناة "النهار رياضة" إن كولر سيدفع بلاعب وحيد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في الانتقالات الأخيرة.

وأشارت إلى أن هذا اللاعب هو المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر الذي تألق بشكل لافت في مواجهتي جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا، وصنع هدفين في لقاء الإياب الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 3-0.

وأوضحت أن كولر يفضل الإبقاء على المغربي أشرف داري مدافع الفريق بديلاً لعدم مشاركته في أي مباراة منذ فترة؛ وبالتالي ستكون كفة الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم أرجح بكثير لقيادة خط الدفاع.

وأكدت أن الثنائي يوسف أيمن وعمر الساعي قد يخرجان من قائمة الفريق لمواجهة السوبر الأفريقي في ظل وجود عدة بدائل في نفس مراكزهما.

وتسافر بعثة الأهلي إلى العاصمة السعودية الرياض غداً الأربعاء برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة.