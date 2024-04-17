موعد مباراتي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية اليوم الثلاثاء.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.