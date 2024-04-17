موعد مباراتي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند
سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية اليوم الثلاثاء.
وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.
ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.
ورفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف في برشلونة ليكون أكثر فريق زار شباكه في دوري الأبطال، ويقترب من رقم توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، الذي سجل 8 أهداف أمام الفريق الكتالوني.
كما رفع النجم الباريسي رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليتعلي عرش الهدافين.
وتقام منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء، 30 أبريل و1 مايو، حيث سيحدد موعد اللقاء في أي اليومين، في وقت لاحق.
في حين أن منافسات إياب نصف نهائي البطولة سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء، 7 و8 مايو.