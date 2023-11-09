أنشيلوتي يصبح المدرب الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

وكان الفوز الأول لأنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا في ظهوره الأول مع بارما في موسم 1997/1998، عندما فاز على فيدزيو لودز 3/1.

وبعد مرور أكثر من 25 عامًا حقق أنشيلوتي الفوز 116 مرة في 201 مباراة كما ذكر موقع "ريليفو" الإسباني.

وأوضح الموقع أن السير أليكس فيرجسون وآرسين فينغر والآن كارلو أنشيلوتي أداروا 200 مباراة أو أكثر في دوري أبطال أوروبا.