تفاعل لافت من جيسوس مع القوة الزرقاء (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تفاعلًا رائعًا من البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، مع جماهير النادي والذين يطلق عليهم "القوة الزرقاء"، والذين حَضروا داخل إحدى الصالات المغطاة بالنادي.

ويواصل الهلال، تدريباته اليومية حاليًّا، استعدادًا لاستئناف مبارياته مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولي، وسيواجه الفيحاء، يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

وظهر جيسوس في الفيديوهات وهو يرقص على أنغام جماهير الهلال، الذين هتفوا باسمه والذي ردَّ التحية لهم بطريقته الخاصة.

وكتب حساب الهلال على فيديو جيسوس: "قائد الأوركسترا مع القوة الزرقاء"، وذلك بعدما ظهر المدرب، وهو يتفاعل معهم على طريقة قادة الفرق الموسيقية.

ونقلت صحيفة "اليوم" تصريحات عن جيسوس قبل ملاقاة الفيحاء، قائلًا: "أعيننا على هدف واحد فقط لا غير، وهو الفوز ".

وتابع: "نعمل على بناء إيقاعنا لتحقيق عودة قوية، عيوننا على الهدف وهو الفوز".

ويعد جيسوس من أبرز المدربين في تاريخ الدوري السعودي، نظرًا للمستويات الرائعة التي قدمها خلال الموسم الماضي مع "الزعيم"، وحصد الثلاثية المحلية بجانب الفوز في 34 مباراة متتالية عبر جميع المسابقات في إنجاز غير مسبوق.

وحصد الزعيم العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 جولات، في انطلاقة رائعة في رحلته للدفاع عن اللقب في الموسم الحالي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد ثاني الترتيب برصيد 15 نقطة.