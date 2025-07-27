اكتشاف جديد.. رد فعل رائع من فليك بعد أول أهداف "درو" مع برشلونة (فيديو)

خطف بيدرو فرنانديز، المعروف باسم "درو"، الأضواء خلال فوز برشلونة 3-1 على فيسيل كوبي في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد.

ظهر الجناح البالغ من العمر 17 عامًا، وهو خريج أكاديمية لا ماسيا، لأول مرة مع الفريق الأول في الدقيقة 79، حيث دخل بديلًا لماركوس راشفورد، وفي أقل من 10 دقائق، أظهر تمامًا لماذا يعلق هانزي فليك آمالًا كبيرة عليه.

على الرغم من انضمامه حديثًا للفريق الأول، لم يتراجع درو، حيث أظهر لمحات من التألق والثقة منذ لحظة دخوله أرض الملعب، ولكن في الدقيقة 88، ترك بصمته الحقيقية.

بعد تشتيت خاطئ من دفاع فيسيل كوبي، سقطت الكرة بالقرب من حافة منطقة الجزاء.

رد درو على الفور، حيث قابلها بتسديدة طائرة رائعة تجاوزت حارس المرمى.

ولم يكن الهدف مجرد لحظة مميزة لدرو، بل كان رسالة إلى الجهاز الفني، "هذا اللاعب مستعد للقتال من أجل المزيد من الدقائق".

ولم يستطع هانزي فليك، الذي كان يراقب من خط التماس، إخفاء ابتسامته بينما كان اللاعب الشاب يحتفل، حيث التقطت كاميرات المباراة هذه اللحظة، وكان من الواضح أن المدرب كان سعيدًا للغاية.

كان درو أحد مفاجآت استعدادات برشلونة للموسم الجديد، والآن، بهذا الهدف، فرض نفسه في دائرة الضوء.

يذكر أن درو يملك أصلًا فلبينية مع جنسيته الإسبانية.