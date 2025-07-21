ما سر منع نيمار من قيادة سيارته الخارقة؟ (فيديو وصور)

أنفق نجم كرة القدم البرازيلي نيمار ثروة طائلة على نسخة مصنوعة يدويًا من سيارة "باتموبيل" الشهيرة، لكنه لن يتمكن من قيادتها على الطرقات.

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تستند النسخة التي يمتلكها نيمار إلى نموذج "تامبلر" الذي ظهر في فيلم "ذا دارك نايت"، وتتميز بمظهر مبهر يشبه إلى حد كبير السيارة الأصلية من ثلاثية كريستوفر نولان.

لكن هناك مشكلة واحدة صغيرة، وهي أن نيمار لن يستطيع قيادة تلك السيارة الخارقة.

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لماذا لن يتمكن نيمار من قيادة سيارته؟

صمم هذه النسخة المصمم البرازيلي أدهمار كابرال، وهي تحاكي بدقة "التامبلر" الأصلية من حيث الشكل العريض والمنخفض، وحتى الأذرع المزدوجة المتصلة بالعجلات الأمامية.

تحت الغطاء، يوجد محرك V8 بقوة 500 حصان، لكن المشكلة تكمن في أن هذه السيارة التي تكلفت 1.5 مليون دولار غير مسموح بها قانونيًا على الطرق العامة.

لا يُعرف متى أو أين ينوي نيمار قيادتها، لكن ربما لا يخطط لذلك أساسًا، وقد يكون اشتراها فقط كتحفة فنية يضعها في مرآبه أو على شرفته.

بالطبع، الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة له، فبعد مسيرة حافلة في أوروبا وعبوره أخيرًا إلى نادي الهلال السعودي، عاد نيمار إلى نادي سانتوس حيث بدأ مسيرته. تبلغ ثروته الصافية حوالي 350 مليون دولار، مما يجعل مبلغ 1.5 مليون دولار مجرد "قطرة في بحر" بالنسبة له.

إحدى أشهر سيارات الأفلام على الإطلاق

تُعد "باتموبيل" من أكثر المركبات السينمائية شهرة، وقد ظهرت بعدة تصاميم مختلفة على مر السنين.

من بينها النسخة التي صممها تيم برتون لفيلمه، ولا تزال محبوبة لدى المعجبين، وكذلك نسخة "التامبلر" التي قادها كريستيان بيل في ثلاثية "ذا دارك نايت"، التي يحبها الجمهور ويُقبل الكثيرون على صنع نسخ مشابهة منها.

توجد أيضًا نماذج دمجت عناصر من تصاميم متعددة للباتموبيل، مما يجعلها تحفة فنية يجمعها الهواة والمشاهير على حد سواء.