فازت العداءة البحرينية وينفريد يافي بذهبية 3000 متر موانع سيدات بأولمبياد باريس 2024 اليوم الثلاثاء.

وحصلت الأوغندية بيروث شيموتاي على الفضية ونالت الكينية فيث شيروتيش البرونزية.

وحققت العداءة البحرينية صاحبة الأصول الكينية رقمًا أولمبيًا بعدما قطعت السباق في زمن قدره 8 دقائق و 52:67 ثانية.

وحققت البحرين أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

ورفع العرب رصيدهم في منافسات أولمبياد باريس 2024 إلى الميدالية الرابعة بعدما حققت الجزائرية كيليا نمور ذهبية منافسات الجمباز بجانب الميدالية الفضية التي حققها التونسي فارس الفرجاني في سلاح السابر.

وفاز المصري محمد السيد بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح المبارزة أيضًا.

وضمن العرب ميدالية عن طريق الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي تخوض منافسات نصف نهائي وزن أقل من 66 كغم مساء الثلاثاء.

وتأكد حصول العرب على ميدالية برونزية في كرة القدم حين يلعب منتخب مصر ضد المغرب يوم الخميس المقبل.

وسبق أن حققت البحرين ميداليتين ذهبيتين عبر تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد الأولى في دورة لندن 2012 عن طريق مريم يوسف في منافسات العدو 1500 متر.

وفازت أيضًا روث جيبيت بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في سباق 3000 متر موانع للسيدات أيضًا.

ورفعت البحرين رصيد ميدالياتها في الأولمبياد إلى 5 ميداليات بصفة عامة.

وتشارك وينفريد يافي صاحبة الـ 24 عامًا في الأولمبياد لأول مرة، وسبق أن حققت ذهبية بطولة العالم 2023 في المجر.