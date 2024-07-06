تصريحات نارية من شقيق أحمد رفعت.. ودياب يرد (فيديو)

فجر محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت جناح منتخب مصر السابق اتهامًا في وجه رئيس رابطة الأندية أحمد دياب.

وتوفي أحمد رفعت صباح السبت إثر أزمة صحية بعد حوالي 3 أشهر من واقعة سقوط على أرض ملعب الإسكندرية خلال مباراة فريقه مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري وتوقف قلبه.

وقال شقيق رفعت عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة "إم بي سي مصر 2" إن اللاعب الراحل لم يتعرض لأي تقصير من الناحية الطبية، ولكنه تعرض لأذى نفسي كبير.

وأضاف:" اسألوا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عما حدث مع أحمد رفعت بسببه ولن أقول أكثر من ذلك".

من جانبه، أكد نادر شوقي مدير أعمال اللاعب الراحل أن رفعت تألق مع الوحدة الإماراتي خلال أول شهرين من الإعارة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة بين أكتوبر 2022 إلى يناير 2023.

وقال شوقي أثناء استضافته بالبرنامج إن رفعت قضى أوقاتًا صعبة، وتراجع مستواه بعد علم أن موقفه غير قانوني بسبب التهرب من التجنيد.

وأشار إلى إدارة نادي مودرن سبورت السابقة، حين كان اسم النادي "فيوتشر" أعارت اللاعب للوحدة الإماراتي فاجأت اللاعب بعدم إتمام إجراءات سفره بشكل قانوني بما فيها إجراءات الحصول على إذن التجنيد.

ورد أحمد دياب على الاتهامات التي وجهها لها شقيق رفعت مؤكدًا أنه بوصفه مسؤول سابق بنادي فيوتشر فعليه توضيح الحقائق والنقاط التي تخص واقعة تهرب رفعت من التجنيد.

وأشار إلى أن ناديه حصل على قرار وزاري بسفر اللاعب أحمد رفعت ضمن بعثة الفريق إلى ليبيريا لخوض مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الحصول على تصريح السفر من التجنيد ثم السفر إلى الإمارات للانضمام للوحدة.

وأكد أن تصريح التجنيد استمر لمدة 3 شهور ويجب تجديده، ولكن رفعت عاد من الإمارات لرغبته في قطع الإعارة وهو ما تم بالفعل.

وأوضح أن رفعت عاد إلى مصر وشارك في الموسم الماضي ثم لعب الموسم الحالي مع فريقه ثم تعرض لاتهامات التهرب من التجنيد مؤكدًا أنه حاول مساعدة اللاعب وتواصل مع رئيس جهاز الرياضة العسكري السابق لحل الأزمة.