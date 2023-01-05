إنفانتينو يدعم أومتيتي ولاميك باندا بعد الإساءات العنصرية
طالب غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجماهير "بإسكات كل العنصريين" بعد تعرض صامويل أومتيتي مدافع ليتشي وزميله لاميك باندا لإساءات عنصرية بملعب فريقهما خلال مواجهة لاتسيو أمس الأربعاء.
وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المباراة توقفت لدقائق عديدة بينما طالب إعلان في الاستاد بإيقاف الصيحات.
وهتف مشجعون باسم أومتيتي للتغطية على الإساءات وقال سافيريو ستيكي دامياني رئيس ليتشي إن اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم، والمعار من برشلونة، طلب استئناف اللقاء.
وحوَّل ليتشي تأخره إلى فوز 2/1 على لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وغادر أومتيتي الملعب باكيا.
وذكر ليتشي في بيان "صيحات التشجيع لبطلنا غطت على الإهانات العنصرية".
ونشر أومتيتي رسالة عبر تطبيق "إنستغرام" قال فيها "كرة القدم فقط، متعة وسعادة، بقية الأشياء لا تحتسب".
وأظهر إنفانتينو دعمه لأومتيتي وللزامبي باندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب إنفانتينو تعليقا على صور للثنائي "تضامنا مع صامويل أومتيتي ولاميك باندا، علينا أن نيصح بصوت مرتفع وواضح.. لا للعنصرية، أتمنى أن يقف غالبية المشجعين، وهم أناس مهذبون، لإسكات كل العنصريين مرة واحدة وإلى الأبد".