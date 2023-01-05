إنفانتينو يدعم أومتيتي ولاميك باندا بعد الإساءات العنصرية

وذكر ليتشي في بيان "صيحات التشجيع لبطلنا غطت على الإهانات العنصرية".

ونشر أومتيتي رسالة عبر تطبيق "إنستغرام" قال فيها "كرة القدم فقط، متعة وسعادة، بقية الأشياء لا تحتسب".

وأظهر إنفانتينو دعمه لأومتيتي وللزامبي باندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب إنفانتينو تعليقا على صور للثنائي "تضامنا مع صامويل أومتيتي ولاميك باندا، علينا أن نيصح بصوت مرتفع وواضح.. لا للعنصرية، أتمنى أن يقف غالبية المشجعين، وهم أناس مهذبون، لإسكات كل العنصريين مرة واحدة وإلى الأبد".