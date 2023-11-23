برشلونة يواجه شهرًا حاسمًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا
يواجه برشلونة شهرا حاسما على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة "ماركا" فإنه ليس لدى برشلونة وقت للندم، رغم أن الفريق تأثر نفسيا بإصابة جافي مع المنتخب الإسباني.
وأكدت الصحيفة أن المنافسة تتطلب من لاعبي تشافي التغلب على هذا الأمر وتقديم أداء فوري بداية من مواجهة رايو فاليكانو يوم السبت في الليغا.
وأشارت إلى أن الموسم الحالي مختلف عن الموسم الماضي، الذي ودع فيه الفريق دوري أبطال أوروبا قبل كأس العالم 2022 في قطر.
وأمام برشلونة شهر لإظهار ما يطمح إليه الفريق هذا الموسم، وتحديد ما إذا كان سيتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وسيواصل السعي للحفاظ على لقب الليغا.
وسيبدأ برشلونة الشهر الحاسم بمواجهة خارج ملعبه أمام رايو فاليكانو صاحب المركز العاشر يوم السبت، علما أن برشلونة خسر في آخر زيارتين لرايو فاليكانو، كما لم يحقق النادي الكتالوني الفوز على رايو فاليكانو في الكامب نو، ليبقى برشلونة بدون فوز على منافسه في آخر 4 مباريات.
ويوم الثلاثاء يستضيف برشلونة منافسه بورتو في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفي هذه المواجهة المباشرة سيحسم البلوغرانا مستقبله في المنافسة الأوروبية.
لكن المهمة الأصعب لبرشلونة ستكون عندما يستضيف أتلتيكو مدريد يوم الأحد 3 ديسمبر في الليغا، ويمتلك الفريق العاصمي أفضل نسخة من أنطوان غريزمان، في حين لا يزال برشلونة يبحث عن أفضل نسخة من جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد.
أسبوع طويل
وبعد هذه المواجهات الثلاث الصعبة في أسبوع واحد، سيتمكن برشلونة أخيرًا من الحصول على قسط من الراحة، ولن يكون لديه أي مباراة بين 3 و10 ديسمبر.
ويستضيف برشلونة المتصدر جيرونا، يوم الأحد في العاشر من ديسمبر، وبعد ثلاثة أيام، يسافر لمواجهة رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، وستعتمد أهمية هذه المباراة على ما يفعله برشلونة أمام بورتو قبلها.
ويوم السبت 16 ديسمبر يسافر برشلونة لمواجهة فالنسيا صاحب المركز التاسع، على أن يستضيف ألميريا يوم 20 ديسمبر.