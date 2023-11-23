برشلونة يواجه شهرًا حاسمًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

لكن المهمة الأصعب لبرشلونة ستكون عندما يستضيف أتلتيكو مدريد يوم الأحد 3 ديسمبر في الليغا، ويمتلك الفريق العاصمي أفضل نسخة من أنطوان غريزمان، في حين لا يزال برشلونة يبحث عن أفضل نسخة من جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد.

أسبوع طويل

وبعد هذه المواجهات الثلاث الصعبة في أسبوع واحد، سيتمكن برشلونة أخيرًا من الحصول على قسط من الراحة، ولن يكون لديه أي مباراة بين 3 و10 ديسمبر.

ويستضيف برشلونة المتصدر جيرونا، يوم الأحد في العاشر من ديسمبر، وبعد ثلاثة أيام، يسافر لمواجهة رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، وستعتمد أهمية هذه المباراة على ما يفعله برشلونة أمام بورتو قبلها.

ويوم السبت 16 ديسمبر يسافر برشلونة لمواجهة فالنسيا صاحب المركز التاسع، على أن يستضيف ألميريا يوم 20 ديسمبر.