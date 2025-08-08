الأهلي المصري والدوري التونسي.. مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة

تُعطى غدا السبت إشارة انطلاق منافسات الدوري التونسي للمحترفين لكرة القدم لموسم 2025 ـ 2026 بأربع مباريات ضمن الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية التي تتصدرها مباراة مستقبل قابس والترجي التونسي.

وسيكون النادي الإفريقي من جهته، على موعد مع مواجهة لا تبدو سهلة أمام ضيفه مستقبل المرسى على ملعب رادس الأولمبي.

وتُستأنف غدا السبت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز عندما ينزل الأهلي حامل اللقب ضيفا على مودرن سبورت.

انطلقت اليوم منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 ـ 2026 بثلاث مباريات من بينها فوز الزمالك على مضيفه سيراميكا كليوباترا (2 ـ 0).، وانتصار المصري على الاتحاد (3 ـ 1)، بجانب تعادل وادي دجلة وبيراميدز (0 ـ 0).

وفيما يلي مواعيد مباريات السبت 9 أغسطس 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري التونسي:

مستقبل قابس ـ الترجي التونسي ـ الساعة 06.30 مساءً ـ القناة الوطنية 1

النادي الإفريقي ـ مستقبل المرسى ـ الساعة 06.30 مساءً ـ القناة الوطنية 2

الدوري المصري:

مودرن سبورت ـ الأهلي ـ الساعة 09.00 مساءً ـ قناة ON TIME SPORTS