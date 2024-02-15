هل سيغير الهلال طريقة لعبه أمام سباهان؟ جيسوس يجيب
أكد جورجي جيسوس مدرب الهلال على أنه لن يغير من طريقة لعبه خلال مواجهة سيباهان رغم قوة الفريق الإيراني الهجومي قبل لقاء كلا الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.
ويأمل الهلال في مواصلة مسيرته الرائعة في البطولة القارية بعدما تصدر مجموعته وله 16 نقطة، كما يتربع على قمة الدوري السعودي للمحترفين بفارق سبع نقاط عن النصر.
وقال جيسوس قبيل المباراة لوسائل إعلام إن الهلال سيلعب بطريقته المعتادة، لافتاً إلى أنه ليس لديه أي خطة لتغيير طريقة اللعب.
وأوضح: "سنخوض المباراة بالطريقة المعتادة وليس لدينا أي نية لتغيير خطتنا.. نلعب مباراة قوية. الفريقان على مستوى مرتفع".
وأضاف: "مدرب سيباهان يعرف طريقتنا ونحن كذلك نعرف أسلوب لعبهم".
ويدخل الهلال المباراة منتشيا بعد فوز الفريق بكأس موسم الرياض الذي شهد مشاركة النصر وإنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.
وأضاف المدرب البرتغالي أنه يدرك أن مباراة قوية ستنتظره أمام سباهان، مشيراً إلى أن الفريقين كتاب مفتوح بالنسبة لبعضهما البعض وهو ما ينبئ بمباراة قوية.
وتابع جيسوس: "نملك الثقة الكاملة باللاعبين الموجودين معنا سواء محليين أو أجانب، ولدينا القدرة على تجاوز لقاء الغد، حيث اعتاد الهلال اللعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية الكبيرة، ونحن نركز على أنفسنا فقط لتحقيق الفوز".