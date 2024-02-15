هل سيغير الهلال طريقة لعبه أمام سباهان؟ جيسوس يجيب

ويأمل الهلال في مواصلة مسيرته الرائعة في البطولة القارية بعدما تصدر مجموعته وله 16 نقطة، كما يتربع على قمة الدوري السعودي للمحترفين بفارق سبع نقاط عن النصر.

وقال جيسوس قبيل المباراة لوسائل إعلام إن الهلال سيلعب بطريقته المعتادة، لافتاً إلى أنه ليس لديه أي خطة لتغيير طريقة اللعب.

وأوضح: "سنخوض المباراة بالطريقة المعتادة وليس لدينا أي نية لتغيير خطتنا.. نلعب مباراة قوية. الفريقان على مستوى مرتفع".

وأضاف: "مدرب سيباهان يعرف طريقتنا ونحن كذلك نعرف أسلوب لعبهم".