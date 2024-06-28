نيكو ويليامز يتجاهل مفاوضات برشلونة
تجاهل نيكو ويليامز، نجم منتخب إسبانيا، أنباء تفاوض نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وقال ويليامز في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه سعيد مع أتلتيك بلباو، ولا يفكر في إمكانية الرحيل في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن كل تركيزه في الوقت الحالي ينصب على بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي يخوضها مع منتخب إسبانيا.
وأضاف:" أتمنى التتويج بلقب اليورو، وأتطلع لمنافسات الموسم المقبل مع أتلتيك بلباو ستكون هناك ارتباطات مهمة".
وأكد أن متابعة الأندية الكبرى له أمر رائع ويسعده، ولكن الأهم أن يركز في عمله موضحًا أنه يحلم بالتتويج في الموسم المقبل مع أتلتيك بلباو بلقب الدوري الأوروبي، خاصة أن نهائي هذه البطولة سيقام على ملعب "سان ماميس" معقل فريقه وسيكون أمرًا رائعًا التتويج بالبطولة بين مشجعي فريقه وعلى ملعبه.
وارتبط اسم نيكو ويليامز بالرحيل إلى برشلونة في الموسم المقبل بعد متابعة النادي الكتالوني لضمه لتدعيم الجانب الهجومي.
ولفت ويليامز الأنظار في مركز الجناح الأيسر، ونال إعجاب مسؤولي برشلونة، وتحديدًا تشافي هيرنانديز المدرب السابق للبارسا.