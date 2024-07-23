حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، صراعه مع الإنجليزي جود بيلينغهام، حول من سيكون "نجم الفريق" خلال الفترة المقبلة.

وانضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية تعاقده مع الفريق بعد ارتباط دام 6 أعوام كاملة.

ولم يخض مبابي أي مباراة رسمية مع ريال مدريد حتى الآن، إلا أن تأثير النجم الفرنسي على جماهير ريال مدريد، تجاوز تأثيرات نجوم كثيرين على رأسهم بيلينغهام.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن تأثير كيليان مبابي على جماهير ريال تجاوز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بمقدار خمسة أضعاف، بالنسبة لمبيعات القمصان.

وأضافت: "هذا التأثير أذهل إدارة ريال مدريد، لقد باع قميص كيليان مبابي 5 أضعاف ما باعه جود بيلينغهام منذ توقيعه مع الميرينغي، رغم الضجة الكبيرة التي جلبها الإنجليزي الشاب بعد وصوله الصيف الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند".

ووصلت الصحيفة: "متاجر النادي تعاني بسبب الطلب العالي على قميص مبابي، وهناك تأخير في التسليم؛ بسبب ارتفاع الطلب وطوابير انتظار على الإنترنت".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن ريال مدريد يتوقع بيع 4 ملايين قميص في موسم واحد لمبابي.

وأقام ريال مدريد احتفالية ضخمة لتقديم صفقة كيليان مبابي بحضور الآلاف من مشجعي النادي على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية بجانب حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي وأيضًا الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد.

ومن المقرر أن يكون أول ظهور رسمي لمبابي مع النادي الملكي في كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي.