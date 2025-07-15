ريال مدريد يوجه ضربة كبرى لليفربول

وجه نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية إلى ليفربول الإنجليزي، بعد أن دخل في مفاوضات غير رسمية لضم المدافع أحد أبرز نجومه، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في صيف 2026.

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع ترنت ألكسندر أرنولد، بعد نهاية عقده مع الريدز، ودفع "رسومًا مالية" مقابل مشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية.

التوتر بين ليفربول وريال مدريد بخصوص هذه النوعية من الصفقات ليس جديدًا، حيث سبق للمدرب أرني سلوت أن لمح إلى أن "ناديًا معينًا" اعتاد خطف اللاعبين الأحرار من أندية كبيرة، في إشارة واضحة إلى ريال مدريد.

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ضربة كبرى

بعد صفقة أرنولد وجه نادي ريال مدريد أنظاره نحو المدافع إبراهيما كوناتي، البالغ من العمر 26 عامًا، وينتهي عقده في يونيو 2026، والذي لم يتوصل لاتفاق جديد مع إدارة ليفربول، ما يفتح الباب أمام رحيله مجانًا، في سيناريو مشابه لعدة صفقات سابقة استغلها ريال مدريد.

الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أكد في تصريحات لـDAZN أن "ريال مدريد يعمل على صفقة لضم كوناتي في صيف 2026 مجانًا".

وأضاف أن النادي الإسباني "أجرى بالفعل اتصالات لجمع معلومات حول وضع اللاعب، وهو يراقب الموقف من كثب".

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ورغم عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن، إلا أن ريال مدريد أبدى اهتمامًا قويًا بالمدافع، كما فعل سابقًا مع ترينت ألكسندر-أرنولد.

من جانبه يواصل ليفربول محاولاته لإقناع اللاعب بالتجديد، لكن المفاوضات متعثرة بشدة، ما يثير قلق إدارة النادي من خسارة مدافع آخر في أوج عطائه دون مقابل، كما حدث مع حالات سابقة.

يذكر أن كوناتي غاب عن أول مباراة ودية للفريق في فترة التحضير للموسم، ومن المتوقع أن يظهر في المباريات المقبلة بجولة آسيا، والتي تشمل مواجهات في هونغ كونغ واليابان.