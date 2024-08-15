علّق الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، على ظهوره الأول الرسمي بقميص الفريق والتتويج بلقب السوبر الأوروبي.

وقاد مبابي فريقه الجديد ريال مدريد للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي بتغلبه على أتلانتا الإيطالي، (2-0) في المباراة التي جرت بينهما في الاستاد الوطني بوارسو، يوم الأربعاء.

وحصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي، ليصبح أكثر أندية القارة تتويجا باللقب متفوقا على مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي ولكل منهما خمسة ألقاب.

افتتح فيدريكو فالغيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 59 قبل أن يضيف الوافد الجديد مبابي الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق بتسديدة في الزاوية العليا للمرمى بعد تمريرة من جود بيلينغهام.

وجاء ذلك في أول ظهور رسمي لمبابي مع فريقه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف.

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وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "إنها ليلة سحرية، لقد حلمت دائما بمثل هذه الليالي والآن أصبح الأمر حقيقة، اللعب لأفضل ناد في العالم هو أمر مجنون، لذلك أنا سعيد بظهوري الأول مع الفريق".

وأضاف: "التواجد هنا والتسجيل لفريقي، دائما متعة وأتمنى أن أبقى هكذا، وأتطور للأفضل لمساعدة الفريق بشكل أكبر في المباريات المقبلة".

وعن لعبه بجوار الثنائي رودريغو وفينيسيوس جونيور، قال مبابي: "من السهل اللعب معهما لأنهما لاعبان رائعان واللاعبون كلهم في الفريق رائعون؛ ولهذا السبب هو ريال مدريد؛ ولذلك يعد النادي الأفضل في العالم، ومن دواعي سروري اللعب بجانبهم".

وبشأن إمكانية تسجيل 50 هدفًا هذا الموسم، أشار: "نحن ريال مدريد، لا يهم أن أسجل 50 هدفًا، إذا كان بإمكاني تسجيلها حسنًا سأسعى لذلك، في النهاية علينا الفوز، نريد المزيد دائمًا".