يحافظ على إرثه.. نجم الهلال السابق يرفض عرض سعودي مغر

كشفت تقارير صحفية أن أحد نجوم الهلال السعودي السابقين رفض الانضمام إلى نادي العلا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح العلا في التأهل إلى "دوري يلو" لدوري الدرجة الأولى السعودي لموسم 2025/2026، ويعمل الفريق على ضم صفقات كبرى سعيًا في التأهل إلى دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "غلوبو" البرازيلية، فإن ميشيل ديلغادو، نجم الهلال السابق وفلامنغو الحالي، قد تلقى عرضًا من نادي العلا في الأيام الأخيرة للانضمام إلى الفريق السعودي.

وأوضح التقارير أن عرض العلا لضم اللاعب كان مقابل 2.5 مليون دولار نظير الإعارة، بالإضافة إلى 4.5 أخرى في حال قرر النادي السعودي تفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب.

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ولكن وفقًا للصحيفة فإن اللاعب رفض عرض العلا للحفاظ على إرثه الذي حققه مع الهلال وسجله الحافل بالإنجازات والبطولات، مؤكدة أنه لم يقتنع أيضًا بمشروع النادي السعودي، واعتبر أن الخطوة لا تتماشى مع مساره المهني في هذه المرحلة.

وانضم ميشيل إلى الهلال في صيف 2022 قادمًا من فلامنغو، قبل أن يعود مرة أخرى إلى النادي البرازيلي في صيف 2024 الماضي، وشارك النجم البرازيلي مع "الزعيم" في 104 مباريات بجميع المسابقات وتمكن من تسجيل 20 هدفًا وصنع 25 هدفًا.

وحقق اللاعب لقب دوري روشن السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين مرتين، وكأس السوبر السعودي مرتين.