مفاوضات صعبة.. تفاصيل مثيرة في اجتماع الخطيب مع سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي

كشف مصدر مقرب من سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي المصري، سبب اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي في مقر القلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الخطيب عرض على سيد عبدالحفيظ إدارة شركة الكرة.

ورفض عبدالحفيظ هذا الأمر نهائيا فعرض الخطيب عليه التواجد في قائمته في تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وأضاف أن الخطيب عرض على سيد عبدالحفيظ التواجد في قائمته في منصب عضو مجلس الإدارة فرفض.

وتابع أن سيد عبدالحفيظ وافق على الانضمام لقائمة الخطيب الانتخابية في منصب أمين الصندوق.

وأردف أن الخطيب رفض وتدخل بعض المقربين لإقناع عبدالحفيظ بالتواجد كعضو مجلس الإدارة.

وأتم أن عبدالحفيظ وافق والخطيب وعده بتولي ملف الكرة بشكل كامل وسيكون مشرفا عاما على الكرة والتعاقدات وعبدالحفيظ رحب.

واختتم أن عبدالحفيظ رحب ولم يبدِ قرارا وطلب مهلة للتفكير والرد النهائي سيكون مساء اليوم.