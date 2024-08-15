طالب نادي الزمالك، من الاتحاد المصري لكرة القدم، الإعلان عن عقوبة النادي الأهلي، بعد انسحابه من كأس مصر.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، الأسبوع الماضي، أعلن فيه الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر.

وبرر الأهلي اعتذاره بأنه جاء بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز"، أن مجلس إدارة الزمالك، خاطب اتحاد الكرة المصري، وطلب رسميًا، إعلان عقوبة انسحاب الأهلي من كأس مصر.

ويأتي خطاب الزمالك على غرار "المعاملة بالمثل"، حيث شهدت الجولة الـ27 من الدوري المصري، انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي، والتي أدت إلى فرض العديد من العقوبات على القلعة البيضاء، أهمها اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0، وخصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوماً، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

وطلب الزمالك في خطابه سرعة الرد، والإعلان عن عقوبة الفريق الأحمر.

وكان مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، قد قال في وقت سابق لـ"إرم نيوز"، إنه ستُطَبَّق اللائحة فورا على الأهلي، وأولها اعتبار فاركو فائزًا بنتيجة المباراة، وحرمان الفريق من خوض منافسات كأس مصر في الموسم التالي، أي سيستبعد الأهلي من نسخة كأس مصر لموسم 2025، ولن يكتفي بالموسم الحالي فقط".

وأضاف: "ستُطَبَّق غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري على الأهلي، بما يوازي 20 ضعف الاشتراك الخاص بالبطولة والمقدر بـ50 ألف جنيه، وستُفْرَض عقوبة أخرى، وهي تحمل الأضرار المادية عن الانسحاب، والتي تتمثل في خسارة الإعلانات، وعوائد البث التليفزيوني".