NBA.. دالاس مافريكس يتقدم.. وتأجيل الحسم بين أورلاندو ماجيك وكليفلاند كافاليرز

فاز دالاس مافريكس على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 114/101 بفضل 30 نقطة من لاعبه كايري إيرفينغ في المباراة السادسة بينهما في الدور الأول من إقصائيات القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا الفوز، تأهل دالاس مافريكس للدور الثاني من إقصائيات القسم الغربي فائزا 4/2 في النتيجة الإجمالية للدور الأول، التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأحرز إيرفينغ 28 نقطة في النصف الثاني من المباراة، بينما أضاف زميله لوكا دونتشيتش 28 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، وسيطر على سبع كرات مرتدة.

ويلتقي دالاس مافريكس في الدور الثاني من إقصائيات القسم الغربي مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، المصنف الأول.

وللمباراة الثالثة على التوالي والرابعة إجمالا في الدور الأول من الإقصائيات، غاب كوهي ليونارد لاعب لوس أنجليس كليبرز عن تشكيلة فريقه بسبب إصابة في الركبة.