ظهر النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في إسبانيا، مساء يوم الاثنين.

ويوجَد هالاند في إجازة سريعة بمدينة أريبا الإسبانية، حيث يقيم النصر السعودي معسكره هناك.

وتم تداول صور، ظهر فيها هالاند، بصحبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعدد من لاعبي النصر، أبرزهم ساديو ماني.

وحرص النجم النرويجي على التقاط مجموعة من الصور برفقة نجوم النصر، على رأسهم كريستيانو رونالدو، والإيفواري سيكو فوفانا.

كما نشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، لقطات من زيارة هالاند تحدث فيها مع ساديو ماني، وسأله عن الحياة في السعودية، وأجابه النجم السنغالي بأنها ممتازة.

كذلك وجه هالاند سؤالًا إلى ماني عن مباريات النصر، وشرح له المهاجم السنغالي أن النصر سيبدأ الموسم بكأس السوبر السعودي، إذ يلعب ضد التعاون يوم 13 أغسطس الحالي في مدينة أبها، ثم يبدأ مواجهات الدوري.

وخاض النصر عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم المقبل بدأها بالتعادل مع لوليتانو دي سي البرتغالي بنتيجة 1-1، ثم فاز على ماريتيمو البرتغالي بنتيجة 1-0.

وتعادل النصر مع فارنسي البرتغالي بنتيجة 1-1، ثم خسر أمام بورتيمونينسي البرتغالي بنتيجة 0-1، وتلقى هزيمة كبيرة أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 0-4، ثم خسر أمام غرناطة بهدف نظيف.