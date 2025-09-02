رسميا.. مانشستر سيتي يعلن ضمّ جيانلويجي دوناروما لمدة 5 سنوات

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء رسميا تعاقده مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، لينهي الجدل والتكهنات بشأن واحدة من أكبر صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد رحيل الحار البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشه التركي، وقع الحارس الدولي الإيطالي على عقده مع مانشستر سيتي ليبدأ تجربة احترافية جديدة هي الثالثة في مسيرته.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن السيتي دفع 30 مليون جنيه إسترليني (40.5 مليون دولار) للحصول على خدمات دوناروما.

ومن جهة أخرى، بلغت صفقة بيع إيدرسون لفنربخشه 12 مليون جنيه إسترليني، وفق المصادر ذاتها.

أخبار ذات علاقة دوناروما يقود قائمة منتخب إيطاليا في تصفيات كأس العالم 2026

ورحب مانشستر سيتي بلاعبه الجديد، من خلال صور ومقطع فيديو على حسابات النادي على منصات التواصل، حيث خاطب دورناروما مشجعي النادي بالقول: "مرحبا جماهير السيتي، أراكم قريبا جدا".

من جهته، أعلن باريس سان جيرمان في بيان مطول رحيل جيانلويجي دوناروما قائلا إنه كان واحدا من أعمدة النادي التاريخيين في تتويجاته محليا وأوروبيا الموسم الماضي.

وقال سان جيرمان: "بعد 4 سنوات قضاها في باريس سان جيرمان وحصده العديد من الألقاب، وقّع جيانلويجي دوناروما عقد انتقال دائم مع مانشستر سيتي.

وأضاف: "خلال أربعة مواسم ارتدى فيها قميص "الأحمر والأزرق"، لعب الدولي الإيطالي 161 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 56 مباراة، وأضاف عشرة ألقاب إلى قائمة إنجازاته".

وتابع: "يتقدم باريس سان جيرمان بخالص الشكر لجيانلويجي على كل ما قدمه للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته المهنية".

أخبار ذات علاقة لحظات وداع مؤثرة بين دوناروما وجماهير باريس سان جيرمان (فيديو)

ووُلد حارس المرمى الإيطالي في 25 فبراير 1999 وبدأ لعب كرة القدم عام 2003 في نادي نابولي قبل أن ينضم إلى إيه سي ميلان، حيث بدأ مسيرته الكروية عام 2013.

وفي بداية مسيرته، برز حارس المرمى في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا 2015 مع المنتخب الإيطالي، واختير أفضل لاعب في البطولة، وأدى مستواه المميز إلى انضمامه إلى الفريق الأول لنادي ميلان آي سي خلال موسم 2015-2016.

وأصبح جيانلويجي دوناروما أصغر حارس مرمى يتم اختياره للمنتخب الإيطالي، بعمر 17 عامًا و189 يومًا، عندما لعب مباراة ضد فرنسا في سبتمبر 2016. وبعد فوزه ببطولة يورو 2020، أثبت الحارس الباريسي الجديد كفاءته في ركلات الترجيح التي حسمتها إيطاليا في نصف النهائي ضد إسبانيا وفي النهائي ضد إنجلترا، وقد اختير أفضل لاعب في البطولة لأدائه المميز.

بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2021، كان جيانلويجي دوناروما لاعبًا أساسيًا في الرباعية التاريخية - دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس الأبطال - وقد اختير ضمن فريق الموسم لدوري أبطال أوروبا، ورُشّح أيضًا لجائزة ياشين لعام 2025.