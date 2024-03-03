صدمة كبيرة.. فالنسيا يعلن تشخيص إصابة دياخابي
أعلن نادي فالنسيا التشخيص الرسمي لإصابة الغيني مختار دياخابي، مدافع الفريق، الذي تعرض لإصابة خطيرة أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وجاءت الإصابة بعد تدخل من الفرنسي تشواميني، نجم ريال مدريد، على قدم دياخابي، ما تسبب بتعرضها لكسر، وظهر الذهول والصدمة على وجوه اللاعبين في الملعب، وتدخل رجال الإسعاف سريعا لنقله إلى المستشفى.
وقال نادي فالنسيا، في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن "دياخابي يعاني من خلع في مفصل الركبة اليمنى، وتم نقله للمستشفى لإجراء فحوصات طبية، وبانتظار إجراء المزيد من الفحوصات".
ووفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية، فإن التقديرات الأولية لعودة دياخابي للملاعب لن تكون قبل سنة، ما سيشكل صدمة في مسيرة النجم الغيني.
ونشر تشواميني صورة دياخابي على حسابه بمنصة "إكس"، وكتب عليها: "آسف حقا على ما حدث.. أتمنى لك الشفاء العاجل".
وأشارت التقارير إلى أن تشواميني اعتذر للجمهور في المدرجات على إصابة دياخابي، وانسحب إلى غرفة تغيير الملابس بحالة متأثرة جدًا.
وانتهت مواجهة فالنسيا وريال مدريد بالتعادل (2-2)، مساء أمس السبت، ضمن الجولة 27 من الليغا.
وحاول ريال مدريد خطف الانتصار، وبالفعل سجل بيلينغهام الهدف الثالث، لكن الحكم أشار إلى أنه أطلق صافرة النهاية قبل وضع الكرة في الشباك، ما أثار اعتراضات لاعبي الملكي بشدة.
ورفع الريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق سبع نقاط على جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا، اليوم الأحد، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 37 نقطة.