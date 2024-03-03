صدمة كبيرة.. فالنسيا يعلن تشخيص إصابة دياخابي

أعلن نادي فالنسيا التشخيص الرسمي لإصابة الغيني مختار دياخابي، مدافع الفريق، الذي تعرض لإصابة خطيرة أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وجاءت الإصابة بعد تدخل من الفرنسي تشواميني، نجم ريال مدريد، على قدم دياخابي، ما تسبب بتعرضها لكسر، وظهر الذهول والصدمة على وجوه اللاعبين في الملعب، وتدخل رجال الإسعاف سريعا لنقله إلى المستشفى.

وقال نادي فالنسيا، في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن "دياخابي يعاني من خلع في مفصل الركبة اليمنى، وتم نقله للمستشفى لإجراء فحوصات طبية، وبانتظار إجراء المزيد من الفحوصات".

ووفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية، فإن التقديرات الأولية لعودة دياخابي للملاعب لن تكون قبل سنة، ما سيشكل صدمة في مسيرة النجم الغيني.