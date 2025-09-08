مفاجأة.. لماذا "خرج" الزمالك من قضية انسحاب الأهلي أمام الفيفا؟

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة كبرى بشأن القضية التي تم رفعها في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" من قبل إدارة بيراميدز وتضامن معه الزمالك بشأن عدم أحقية الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الموسم الماضي.

ونجح النادي الأهلي في التتويج بلقب الدوري بفارق نقطتين فقط عن نادي بيراميدز خاصة بعدما قررت رابطة الأندية عدم خصم 3 نقاط إضافية من القلعة الحمراء بعدما قرر الفريق عدم خوض مباراة الزمالك في بطولة الدوري المحلي بسبب تعيين حكام مصريين لهذا اللقاء، وهو ما تم الاعتراض عليه وبالتالي انسحب الفريق الأحمر وتم توقيع عقوبات عليه من رابطة الأندية بخصم 6 نقاط ثم تم تقليصها لـ3 نقاط فقط، وهو ما اعترض عليه ناديا الزمالك وبيراميدز.

وقدم نادي بيراميدز شكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية طلب من خلالها إيقاف تتويج الأهلي بلقب الدوري في شق مستعجل، ولكن لم توافق المحكمة على هذا الطلب، فيما طلب بيراميدز سحب لقب الدوري بعد النظر في المستندات وعقد جلسة حاسمة، وهي القضية المنظورة حاليًّا.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، فإن "القضية تضم 5 أطراف، اتحاد الكرة والذي أرسل ردَّه وقال أنا لست طرفًا في هذا النزاع، ولكن الرابطة هي التي لها علاقة بالموضوع، والرابطة بدورها قالت إنها طرف محايد وأيدت القرارات من وجهة نظري، والأهلي أحضر مُحكما وبيراميدز أيضا، ولكن المفاجأة الكبرى هو انسحاب الزمالك من هذه القضية لأنه لم يسدد الرسوم الخاصة به للمحكمة، بالتالي لم تعتد به المحكمة الرياضية خصما أو مستفيد منذ هذا الموضوع، فقامت (كاس) باستبعاده من ملف القضية، وهذا خطاب وصل بالفعل لاتحاد الكرة المصري".

وأضاف التقرير: "المحكمة الرياضية ستقوم بتعيين محكم وخلال شهرين أو ثلاثة سنجد الحكم في هذه القضية صدر".