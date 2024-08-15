فجر أحد المنجمين في نيجيريا ضجة قوية في أوساط الكرة النيجيرية ومحيط نجم نادي نابولي فيكتور أوسيمين وذلك بتحذيره اللاعب من الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية، ظهر المشعوذ النيجيري، إيليا أوديل، في مقطع فيديو مطالبا أوسيمين بإلغاء فكرة الانتقال إلى لندن و الانضمام إلى تشيلسي، مؤكدًا له أن مسيرته الكروية ستقبر هناك ويكتب لها النهاية في ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني.

وقال أوديل في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، "أريد توجيه نصيحة سريعة إلى أوسيمين، لا تذهب إلى تشيلسي، هناك لن تتألق بل ستقتل مسيرتك الكروية، أحذر الاتحاد النيجيري أيضا من دعوة أوسيمين للمنتخب في حال انتقاله إلى تشيلسي".

وارتبط إسم فيكتور أوسيمين بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي والأهلي السعودي، لكن النادي اللندني يبدو الأكثر اهتماما بضم الهداف النيجيري البالغ من العمر 25 عاما.

ويرتبط أوسيمين مع نابولي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، فيما ترجح عديد التقارير إمكانية مغادرته نحو تشيلسي قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025، رغم ما يتم تداوله من أخبار حول رغبة اللاعب في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وانتقل أوسيمين إلى نابولي قادما من ليل الفرنسي في موسم 2020 ـ 2021، ولعب حتى الآن 132 مباراة سجل فيها 76 هدفا في كل المسابقات