كشفت تقارير إخبارية قريبة من ريال مدريد أن النجم الفرنسي، كيليان مبابي الوافد الجديد على الفريق الملكي سيتقاضى أجرا سنويا يقدر بأكثر من 31 مليون يورو لكنه لن يكون اللاعب الأعلى أجرا في مسابقة "الليغا".

ووفقا لما أورده موقع "90 دقيقة"الفرنسي، وبعد انتقاله رسميا لريال مدريد وتقديمه في حفل أسطوري مبهر صباح الثلاثاء الماضي، أصبح النجم البالغ من العمر 25 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد بعدما انتزع المركز الأول من النمساوي دافيد ألابا.

ويتقاضى مبابي راتبا سنويا يصل إلى 31.2 مليون يورو (أجور مع بعض الامتيازات) لكن المفاجأة هي أن مبابي يتصدر الترتيب في الفريق الملكي لكنه يحتل المركز الثالث بين نجوم الليغا وراء لاعبين من برشلونة.

وقالت المصادر ذاتها أن الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة، الذي قضى أغلب فترات الموسم مصابا، يحصل على 37.5 مليون يورو سنويًا ليجد نفسه في قمة الترتيب بوصفه اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل زميله البولندي في البلوغرانا روبرت ليفاندوفسكي، المركز الثاني براتب سنوي يناهز 33.5 مليون يورو سنويًا.

ويأتي الحارس السلوفيني لأتلتيكو مدريد يان أوبلاك في المركز الخامس، حيث يتقاضى 20.8 مليون يورو سنويًا.

وقال تقرير موقع "90 دقيقة" إن فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام نجما ريال مدريد والمرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2024، يتخلفان بفارق كبير عن كيليان مبابي إذ يحصل فينيسيوس على 20.8 مليون يورو سنويًا بينما يكسب جود بيلينجهام 18.7 مليون يورو في العام.

ويشار إلى أن صاحب أعلى راتب سنوي في ريال مدريد قبل حلول مبابي كان دافيد ألابا المدافع النمساوي الذي يحصل على 22.5 مليون يورو سنويًا.