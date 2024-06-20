برشلونة دعمه بتصرف غريب.. فيرمين لوبيز يشعل الجدل بسبب رونالدو وميسي
أثار فيرمين لوبيز ، نجم فريق برشلونة الإسباني، جدلًا بين مشجعي ناديه والمنافس التقليدي ريال مدريد، خلال الساعات القليلة الماضية.
وظهر لوبيز في مقابلة تلفزيونية يختار خلالها ليونيل ميسي أسطورة برشلونة كأفضل لاعب في العالم.
وقال لوبيز ردًا على سؤال حول أفضل لاعب في العالم قائلًا:" ميسي" ثم رد على سؤال حول ثاني أفضل لاعب قائلًا:" ميسي".
ويعد ليونيل ميسي أحد أساطير برشلونة في ظل نجاحات مبهرة للنجم الأرجنتيني منذ تصعيده للفريق عام 2005 وحتى رحيله عام 2021 وحصد العديد من الألقاب القارية.
تصريحات لوبيز أثارت حفيظة مشجعي ريال مدريد الذين تداولوا صورة للاعب برشلونة وهو أصغر سنًا مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق المدريدي الأسبق.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل نشر مشجعو ريال مدريد هدفًا سجله لاعب برشلونة وقلد بعده احتفال رونالدو الشهير خاصة أنه كان أحد المعجبين بنجم ريال مدريد الأسبق.
وفسر مشجعو ريال مدريد تصريحات لوبيز بأنها محاولة لكسب تعاطف جماهير برشلونة، خاصة أن إعلان حبه لرونالدو قد يثير غضبهم.
اللافت أن برشلونة دعم لاعبه بتصرف غريب بنشر فيديو الهدف الذي سجله وقام خلاله رونالدو بالاحتفال ولكن النادي الكتالوني حذف احتفال رونالدو من الفيديو.