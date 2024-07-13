انتقادات لحكم مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب ركلة جزاء حسين الشحات

وجه الخبير التحكيمي سمير عثمان انتقادات للإسباني خافيير ألبيرولا روخاس، حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري؛ بسبب ركلة الجزاء التي احتسبها لصالح حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر.

وسقط بيراميدز في فخ الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي بالمواجهة المؤجلة من الجولة 14 من المسابقة المحلية، مساء الجمعة.

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية: "التحكيم المصري أفضل من الذي رأيناه في مباراة الأهلي وبيراميدز، والتحكيم العربي أفضل، أي حكم سعودي كويتي أو مصري يدير مباراة الأمس بسهولة أفضل من ذلك".

وبسؤاله عن هدف الأهلي الأول، أشار: "كان هناك شك بوجود تسلل، لكن حكم الفار أظهر أن أخر ثاني مدافع في بيراميدز كان مغطي ولا يوجد تسلل".

وعن هدف بيراميدز الأول، أضاف: "لحظة لعب الكرة كان هناك شك أن لاعب بيراميدز متسلل، لكن الخطوط أظهرت أنه لا يوجد تسلل؛ لأن لحظة لعب الكرة لاعب بيراميدز عدل وضع جسمه، والهدف سليم".

وعن هدف بيراميدز الثاني، قال: "كان يجب على حكم الفار أن يستدعي حكم الساحة لكي يرى هل هناك تداخل من لاعب بيراميدز الذي كان متسللا أم لا".

واستطرد: "الأهلي استحق ركلة جزاء لم يتم احتسابها وهي بسبب دهس لاعب بيراميدز قدم محمد عبد المنعم؛ لأن الدهس تم ولا يوجد منافسة، وهذا خطأ وإهمال من لاعب بيراميدز، وركلة جزاء سهلة لحكم الفيديو لم يتم احتسابها".

وبسؤاله، هل ضربة الجزاء المحتسبة لصالح حسين الشحات صحيحة أم لا؟ أوضح: "لا يوجد تسلل من البداية، لاعب بيراميدز سقط على الأرض لو عمل أي احتكاك مع لاعب الأهلي ستكون ركلة جزاء، ولو لمست يده ركلة جزاء".

وواصل: "لكن هنا لا يوجد أي خطأ من لاعب بيراميدز، بل خطأ على حسين الشحات الذي دهس بطن لاعب بيراميدز، والمفروض تبقى ركلة حرة مباشرة لصالح بيراميدز وليست ركلة جزاء، تقدير الحكم سيئ".

واختتم: "التحكيم المصري أفضل من الذي شاهدناه، وإذا كنت تريد تعيين حكم أجنبي يكون من أجل الاستفادة منه ولكن إذا كان سيضعف من الأداء فلا يجب اختياره، وإذا كان الحكم مصري لم يكن ليسكت أي شخص ولكننا نصمت للحكم الأجنبي وأتمنى حدوث ذلك مع المصريين".

وتوقفت سلسلة بيراميدز بالفوز في 14 مباراة متتالية، فيما عزز الأهلي سلسلته بالوصول للفوز في 13 مباراة متتالية.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ60 نقطة من 24 مباراة، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 28 مباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 22 يوليو الجاري لحساب الجولة الـ31 من الدوري المصري.