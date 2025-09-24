بيان مستفز.. ميدو يشن هجوما رهيبا على مجلس إدارة الزمالك (فيديو)

شن أحمد حسام "ميدو"، نجم ومدرب الزمالك السابق، هجومًا ناريًّا على مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، بعد تعادل الفريق الأبيض أمام الجونة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الزمالك مع الجونة، في إطار مواجهات الجولة الثامنة من عمر مباريات بطولة الدوري المصري، ذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي، وانتهي اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وقبل اللقاء أصدر مجلس الزمالك بيانًا رسميًّا موجَّهًا للعاملين في النادي وللاعبي الفريق الأول، يوجه لهم فيه الشكر على صبرهم بشأن مستحقاتهم المتأخرة بسبب أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

وقال البيان: "يشيد مجلس إدارة الزمالك، باحترافية وإخلاص اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحملهم الظروف التي يمر بها النادي، ويؤكد المجلس أن العمل جارٍ على حلها من خلال القنوات الشرعية وإنهاء تلك الأزمة مطلع الشهر المقبل بصورة نهائية".

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "نتيجة التعادل مع الجونة مفاجأة لكل جمهور الزمالك، صادمة وغير متوقعة".

وأضاف: "كل جمهور الزمالك كان متوقعًا أنه سيفوز قبل مباراة القمة، ولكن في الكرة لا يصح أن تفعل كل شيء خطأ وتتوقع نتيجة إيجابية، نادي الزمالك عمل كل شيء خاطئ قبل اللقاء لكي لا يفوز، لو المسؤولون في النادي يقصدون أن لا يفوزوا قبل مباراة الأهلي فلن يفعلوا كل هذه الأخطاء".

وتابع: "اتفقنا أن العمل الإداري ينعكس على الملعب، لا يصح أن تأخذ قرارات إدارية خطأ في الملعب وفريق يكسب، الطبيعي في الكرة إنْ تعمل خطأ النتيجة ستكون خطأ".

وواصل: "أفضل لاعب لديك في الفريق (خوان ألفينا) تطلب منه أن يحصل على إنذار ثالث قبل مباراة مهمة جدًّا، إذًا أنت كمدرب درجة اهتمامك بمباراة الأهلي جعل اللاعبين غير مركزين في مباراة الجونة، هذا الكلام غير متواجد في أندية محترفين، أو ناد يريد المنافسة على بطولة".

وشدد: "كل فرق المسابقة تريد أن تعطي الزمالك الدوري على طبق من فضة والزمالك لا يريد هذا الأمر".

وأوضح ميدو: "بيان الزمالك الصادر عن مجلس إدارة النادي بشكر اللاعبين والجهاز الفني عن الفترة الماضية، أرى أنه أحد الأسباب الرئيسية في نتيجة مباراة الأمس، لا يخرج قبل 24 ساعة من لقاء اليوم، ما الهدف منه أساسا؟ هذا البيان خطأ ومستفز للاعبين وللجهاز الفني الذين لم يحصلوا على جنيه واحد منذ بداية الموسم غير المكافآت، لماذا لم يذهب أحد من مجلس الإدارة ويجلس معهم داخل الغرف المغلقة ويعتذر؟".

وأتم: "بيان الزمالك رسالة تدل أنك كمجلس لن تدفع مستحقات اللاعبين في الوقت الحالي.. بيان النادي مستفز لكل العاملين، أنا لا أطبطب على أحد من أجل مصحلة الزمالك ولذلك يجب أن أشير للأخطاء، وأنا لست مواليا أو تابعا لأحد داخل النادي".