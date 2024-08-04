تحدث هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة عن فوز فريقه على حساب نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو الودي الذي جمع الفريقين فجر الأحد في إطار المعسكر الإعدادي المقام في أمريكا.

وفي كلاسيكو هانزي فليك الأول تغلب برشلونة بمدربه الجديد على غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتألق باو فيكتور، جناح برشلونة الواعد، ليسجل هدفي الفوز في الكلاسيكو، بعد أن سجل أمام مانشستر سيتي في المباراة الماضية.

وقال فليك في تصريحاته عقب المباراة: "كنا نعلم أنها مباراة كلاسيكو، على الرغم من أنها تحضيرية للموسم الجديد، ولكني أخبرت لاعبي فريقي أننا نريد رؤية تحسن على أرض الملعب مقارنة بما تم تقديمه ضد مانشستر سيتي وأعتقد أن هذا ما حدث، لقد قمنا بعمل رائع".

وأضاف: "في بعض المواقف، نتراجع كثيرًا ولا نضغط على اللاعب المنافس الذي يمتلك الكرة، علينا التركيز على هذا الأمر والضغط أكثر طوال المباراة".

وتابع: "لدينا لاعبون تتراوح أعمارهم بين 16 و17 و18 عامًا، من الرائع وجودهم هنا".

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وعن تألق لاعبه الشاب باو فيكتور، أشار فليك: "سنرى ما سيحدث مع باو، خاض مباراتين وسجل ثلاثة أهداف، ليس أمرًا سيئًا، باب الفريق الأول مفتوح دائمًا للاعبين الشباب".

وهذه كانت ثالث مباريات برشلونة الودية، إذ فاز على أولوت 1-0 قبل بداية الجولة الأمريكية، ثم فاز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

أما ريال مدريد فقد لعب ودية أولى ضد ميلان في الولايات المتحدة، وخسرها 1-0.