أول لاعب يتابعه الفرنسي باتويليت في الهلال السعودي (صورة)

اقتربت إدارة نادي الهلال السعودي من حسم صفقة التعاقد مع الحارس الفرنسي ماتيو باتويليت، قادماً من ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، التي ستغلق أبوابها يوم 10 سبتمبر الجاري.

وتعد الصفقة استثماراً للمستقبل بالنسبة للنادي السعودي؛ إذ يملك باتويليت العديد من المقومات ليصبح أحد أبرز الحراس في دوري روشن.

أخبار ذات علاقة يجري الكشف الطبي.. الهلال السعودي يحسم صفقة "خليفة" ياسين بونو

أخبار ذات علاقة مخاطرة كبيرة.. 5 أسباب تجبر الهلال السعودي على تغيير مصير نجمه

كما يعدّ ضم الحارس الواعد بمثابة استعداد لفترة غياب الحارس المغربي ياسين بونو، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده أواخر ديسمبر المقبل.

وبحسب ما ذكرته سابقا صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الهلال سيحسم الصفقة مقابل 350 ألف يورو فقط، مع إضافة بند يمنح ليون 20% من قيمة إعادة البيع مستقبلاً.

وأثار الحارس الشاب التكهنات بقرب ارتدائه قميص الهلال بعدما قام بمتابعة ياسين بونو، حارس الزعيم، عبر منصة "إنستغرام"، ليكون أول لاعب يتابعه ضمن صفوف الفريق السعودي.

وباتويليت (مواليد 2004) نشأ في أكاديمية نادي ليون، قبل أن يخوض تجربةً ناجحةً مع سوشو على سبيل الإعارة موسم 2023 - 2024، حيث لعب 65 مباراة، حافظ خلالها على شباكه نظيفة في 22 مواجهة، بينما استقبلت شباكه 70 هدفاً. رغم صغر سنه، فإنه أثبت نفسه حارساً أساسياً يتمتع برد فعل سريع وقدرة لافتة على التعامل مع الانفرادات.

كما مثّل باتويليت منتخبات فرنسا في مختلف الفئات السنية، وكان حاضراً مع منتخب تحت 20 عاماً خلال آخر تجمعات دولية؛ ما يجعله واحداً من أبرز الحراس الفرنسيين الواعدين.

ويمتلك باتويليت بنية جسدية جيدة تناسب مركزه، حيث يبلغ طوله 188 سم، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى بشكل أساسي.